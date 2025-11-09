七旬翁狂買洗頭水？「認知障礙症」搵上門都唔知！

原是家務高手的75歲郭先生，3年前對熟悉的家務突然變成生疏，衣物歸位混亂導致全家找不到衣服，且不斷買洗頭水、番梘等沐浴用品，直到櫥櫃堆滿各項沐浴品，妻子驚覺有異陪同他就醫，確診為輕度認知障礙症。所幸臺中榮總認知障礙共照中心協助兩家庭調整照護策略，轉介日照、社區據點服務及非藥物治療；臺中榮總高齡醫學中心郭馥瑄醫生表示，郭先生在妻子陪伴下積極參與國畫、武術和水電班課程，感受社會關懷並正向生活。

認知障礙不僅記憶退化！藥物與多元治療成關鍵

郭馥瑄醫生指出，根據台灣衛福部2020至2023年最新調查，台灣65歲以上長者認知障礙症盛行率達7.99%，約每100人就有8人罹病，認知障礙人口已超過35萬人，預估2031年將突破47萬，2041年更將逼近68萬人。

「認知障礙症的挑戰不僅是記憶退化。」郭馥瑄強調，高達66%患者會出現精神行為症狀(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)，包括妄想、幻覺、攻擊行為等，增加照顧者的壓力和走失風險。目前認知障礙治療包含藥物與非藥物兩大策略。藥物可延緩病程、改善認知及行為症狀，非藥物治療則在生活中扮演關鍵角色。

研究：多模式課程介入 有效延緩認知障礙、提升身心功能

臺中榮總分析20位日照長者近4年周全性老年評估研究證實，經多元課程如：音樂、藝術和懷舊治療，以及運動、園藝療法等多模式介入後，加上個別化訓練，長者身體活動功能、認知功能、營養狀態與肌力均比在日照中心前進步10%至20%，顯示日照服務可有效延緩認知障礙、失能並提升身心功能，成果刊登於2022年7月的《Healthcare》。