七旬翁高燒昏厥 竟是「大腸膀胱廔管」致泌尿道發炎

一名70歲老翁和家人歡慶用餐時，在餐廳外透氣時因高燒而暈倒，緊急送往光田綜合醫院檢查發現，老翁尿液中白血球指數相當高，先行決定注射抗生素減緩發炎反應。進一型詳細檢查後發現，患者罹患「大腸膀胱廔管」，才會導致大腸桿菌順著管道流進膀胱，致使泌尿道反覆感染。
大腸憩室症無症狀易忽略 發炎、膿瘍才被發現
大腸直腸外科醫生李彥志針對病因診療，回顧老翁病史，發現過去兩年中，雖已有大腸憩室(腸道表面的囊袋)，但並無表現出症狀。不過就患者自訴生活經驗，可推測老翁可能存有飲食習慣不佳、排便狀態不順暢等問題。
檢查中發現，老翁的大腸憩室卡了許多糞石，恐因此導致發炎形成廔管。健康的大腸表面應該是光滑的，但如長期吸煙、年齡增長、運動量不足、腸內壓力增加或膳食纖維攝取不足等原因，易形成憩室並發展成嚴重的炎症感染，甚至與膀胱形成廔管，排出「糞尿」。
切除大腸憩室發炎腸段 尿液已恢復正常狀態
查出根本病因後，由於老翁除大腸膀胱廔管外，還引起後腹腔膿瘍，沾黏情況嚴重，綜合考量之下，李彥志醫生依過往執刀經驗判斷，當機立斷切除大腸憩室發炎腸段、引流膿瘍、移除廔管、修補膀胱並吻合腸道；術後一周老翁尿液已恢復清澈狀態，現返家休養，僅需固定回診追蹤並注意生活習慣。
預防大腸憩室炎 應攝取足量蔬果、多補充水分
李彥志提醒，現在美食雖多但仍要攝取足量蔬果，多補充水分，確保腸道能獲得充足膳食纖維，使順暢排便，才不易形成大腸憩室炎等症狀。預防大腸憩室症及相關併發症的關鍵，在於保持大腸健康，攝取足夠膳食纖維、定期運動、養成規律排便習慣，避免久坐和便秘。如出現持續性的腹痛、便秘或排便習慣改變等症狀，應及時就醫檢查。
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