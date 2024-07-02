七旬翁高燒昏厥 竟是「大腸膀胱廔管」致泌尿道發炎

一名70歲老翁和家人歡慶用餐時，在餐廳外透氣時因高燒而暈倒，緊急送往光田綜合醫院檢查發現，老翁尿液中白血球指數相當高，先行決定注射抗生素減緩發炎反應。進一型詳細檢查後發現，患者罹患「大腸膀胱廔管」，才會導致大腸桿菌順著管道流進膀胱，致使泌尿道反覆感染。

大腸憩室症無症狀易忽略 發炎、膿瘍才被發現

大腸直腸外科醫生李彥志針對病因診療，回顧老翁病史，發現過去兩年中，雖已有大腸憩室(腸道表面的囊袋)，但並無表現出症狀。不過就患者自訴生活經驗，可推測老翁可能存有飲食習慣不佳、排便狀態不順暢等問題。

檢查中發現，老翁的大腸憩室卡了許多糞石，恐因此導致發炎形成廔管。健康的大腸表面應該是光滑的，但如長期吸煙、年齡增長、運動量不足、腸內壓力增加或膳食纖維攝取不足等原因，易形成憩室並發展成嚴重的炎症感染，甚至與膀胱形成廔管，排出「糞尿」。