七旬老翁腸胃道大出血險喪命 竟是1個月前誤吞魚骨惹禍

72歲男士阿財，去年9月時因發燒、背痛、右上腹痛由救護車送至急診就醫，因血壓只有81/65mmHg、心跳每分鐘為95次。急診醫師緊急影像學檢查發現，阿財疑似主動脈瘤破裂，進一步詢問才發現恐是因一個月前誤吞魚骨，造成「主動脈－食道廔管併降主動脈感染性假性動脈瘤」破裂使腸胃道大量出血，經過緊急手術後才撿回一命。

誤食魚刺刺穿主動脈 「主動脈－食道廔管」罕見又致命

奇美醫院心臟血管外科主治醫生吳依璇指出，食道就在主動脈的前方，食道的嚴重穿刺傷恐導致主動脈的高壓血液透過相連接之廔管(傷口)全往食道灌注，若未及時治療，恐造成大吐血、膿胸、敗血性休克等情況。

主動脈－食道廔管是一種危及生命的急症，更是誤食異物後死亡率最高的狀況，是一種非常罕見但致命的疾病，必須早期警覺並及時治療。根據國外醫學文獻統計顯示，主動脈－食道廔管致死率極高，即使經多次手術，也只有六成的病人能存活出院，四成的病人存活滿一年。