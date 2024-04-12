三大熱門痛症治療中心推介 中西合璧理療 全面根治都市痛症

都市人長時間坐著工作，加上不正確坐姿或睡姿，以及工作或運動做成的各種勞損、肌肉發炎，經常受不同程度的痛症困擾，肩頸痛、腰背痛、富貴包、關節痛、媽媽手、坐骨神經痛、足底筋膜炎等。除了影響運動及工作表現，更會影響日常生活，甚至外觀。港人痛症問題日漸普遍，想有效解決痛症問題，必須選擇適合自己的痛症治療中心。本文為您分析香港三大痛症中心「Perle Signature香港痛症專家」、「InLife中醫痛症理療專家」及「德善堂中醫」，讓你挑選適合自己的痛症中心及符合個人需求的治療方案，從根源撃退痛症，回復活力。

Perle Signature香港痛症專家提供一站式痛症治療服務，由資深註冊中醫師主理，擁有超過20年痛症理療經驗，獲95%用家親證，療程精準、安全、有效。中心主打以中醫骨傷科等多種療法，結合西方高端痛症治療儀器，將傳統療法融入現代科學技術，達致矯正錯位關節，修復軟組織，加強肌肉群，從根源消除痛症。全方位解決港人都市痛症問題，針對新傷、舊患對症下藥深入治療，適合患有不同痛症困擾的患者。

InLife中醫痛症理療專家治療團隊由經驗豐富的專業人士組成，擁有註冊中醫師提供正骨復位手法改善問題。以專業手法疏通經絡、活血止痛，改善肌肉崩緊的狀態。其獨家正骨復位手法更應用到小顏美學，從骨骼、筋肌、筋肉層面為客人重塑立體五官輪廓，達到瘦面塑形效果。無須開刀，無須打針，便能達到瘦面塑形效果。

皇牌療程包括：中醫正骨小顏術，中醫煥顏美人針，中醫婦科調理及中醫針炙痛症理療等。