三大PET-CT檢查 助精準診斷柏金遜症

柏金遜症主要有3個主要的病徵：慢、硬和震。「慢」是指動作遲緩，「硬」是指肌肉僵硬，「震」就是指肢體震顫。惟患者之間3種病徵的嚴重程度都有分別，甚至只有些微震顫或緩慢，難以臨床作出判斷，幸而正電子掃描亦有助客觀地診斷病情，讓患者及早接受治療。 香港港安醫院—荃灣腦神經科顧問醫生劉國光表示，「有些人以為柏金遜症病人數目近年不斷增加，事實上柏金遜症個案一直穩定，本港約有13,000名患者。他們多數在60歲以上。如在40歲之前已發病，就要留意可能跟遺傳基因病變有關。」

主要症狀 慢硬震 劉國光強調，100個柏金遜症病人的徵狀，他們之間總有些少分別，「有些柏金遜症患者『慢』的病徵居多，有些則『硬』的病徵居多，而另一些則是『震』的病徵居多。如檢查時3個主要病徵都同時存在，那麼臨床就可以確診為柏金遜症。最大的挑戰往往就來自於病人只有些微震或者只有少少慢，這情況就需要醫生去用專業角度診斷，又或者要借助正電子掃描檢查(PET-CT)幫助診斷。」 有一個常見錯誤認知是照磁力共振(MRI)診斷柏金遜症。事實上磁力共振的診斷屬於後期而並非早期，所以對於診症沒有先導能力，即不能助醫生判斷病情。劉國光續指，「正確是要做特別的PET-CT，包括：F-Dopa、碳-11-雷氯必利(raclopride)和去氧葡萄糖(FDG)。柏金遜症病人的Dopa減少、raclopride增加，而FDG沒有受影響。」另外有些非活動能力的症狀，亦會隨着病情嚴重而出現，例如：失去嗅覺、寫字時字體愈來愈細、說話時聲音愈來愈柔弱、面部沒有表情、莫名其妙便秘、排尿障礙、聲音啞沙、口水不停流、吞咽困難。