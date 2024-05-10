三大PET-CT檢查 助精準診斷柏金遜症

柏金遜症主要有3個主要的病徵：慢、硬和震。「慢」是指動作遲緩，「硬」是指肌肉僵硬，「震」就是指肢體震顫。惟患者之間3種病徵的嚴重程度都有分別，甚至只有些微震顫或緩慢，難以臨床作出判斷，幸而正電子掃描亦有助客觀地診斷病情，讓患者及早接受治療。
香港港安醫院—荃灣腦神經科顧問醫生劉國光表示，「有些人以為柏金遜症病人數目近年不斷增加，事實上柏金遜症個案一直穩定，本港約有13,000名患者。他們多數在60歲以上。如在40歲之前已發病，就要留意可能跟遺傳基因病變有關。」
主要症狀 慢硬震
劉國光強調，100個柏金遜症病人的徵狀，他們之間總有些少分別，「有些柏金遜症患者『慢』的病徵居多，有些則『硬』的病徵居多，而另一些則是『震』的病徵居多。如檢查時3個主要病徵都同時存在，那麼臨床就可以確診為柏金遜症。最大的挑戰往往就來自於病人只有些微震或者只有少少慢，這情況就需要醫生去用專業角度診斷，又或者要借助正電子掃描檢查(PET-CT)幫助診斷。」
有一個常見錯誤認知是照磁力共振(MRI)診斷柏金遜症。事實上磁力共振的診斷屬於後期而並非早期，所以對於診症沒有先導能力，即不能助醫生判斷病情。劉國光續指，「正確是要做特別的PET-CT，包括：F-Dopa、碳-11-雷氯必利(raclopride)和去氧葡萄糖(FDG)。柏金遜症病人的Dopa減少、raclopride增加，而FDG沒有受影響。」另外有些非活動能力的症狀，亦會隨着病情嚴重而出現，例如：失去嗅覺、寫字時字體愈來愈細、說話時聲音愈來愈柔弱、面部沒有表情、莫名其妙便秘、排尿障礙、聲音啞沙、口水不停流、吞咽困難。
配合物理治療
治療過程中，除了用藥物之外，十分重要的是要配合物理治療或太極練習。劉國光解釋，「除了可鍛煉相關肌肉之外，更可以鍛煉柔軟度及肌肉反應。因為柏金遜症病友(一般簡稱為柏友)一旦失平衡跌倒就會容易骨折，繼而出現多種的併發症。如果柏友能夠有及時反應而避免骨折，就可減低相關併發症的風險。柏金遜症需要有一個良好的醫療環境，一個願意包容的社會氛圍，讓柏友有機會接受物理治療、打太極，並可以自由自在出街進行一般社交活動。」
而當用藥用得劑量很大而失去持久性時，也可以跟醫生商討，看看是否可做腦部深層刺激手術(deep brain stimulation，簡稱DBS)。
與認知障礙混淆？
坊間另一常見錯誤概念是將柏金遜症和認知障礙症混淆。劉國光解釋，雖然兩個都屬於退化性腦科疾病，但是病理完全不同，亦有完全不同病徵和治療辦法。柏金遜症的病人雖然欠表情但多數思路清晰，只是當病情去到非常後期才有小部分病人會有些少認知障礙症的病徵。至於認知障礙症的病人則不會有動作太慢或肢體震顫的情況。