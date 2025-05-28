三成新手媽媽挑戰 厭嬰哭聲=產後抑鬱？

迎接新生命本該是喜悅的時刻，但對一些母親來說，這份喜悅卻伴隨著無法言喻的淚水和焦躁。香港約三成的新手媽媽曾出現產後抑鬱症，數據遠高於全球18%的平均水平。精神科專科醫生黃穎勤指，「由女生轉變為媽媽的角色是一個巨大的壓力，許多母親可能認為產後的情緒低落只是暫時的，因而選擇忍耐。然而，其實及早與家人溝通並尋求幫助才是關鍵所在。」

1症狀須及時求醫

許多新手媽媽在產後面臨著巨大的壓力，無論是新生兒的照顧還是自身的身心調整，這些都可能導致情緒低落。黃穎勤指出，「產後的一星期荷爾蒙變化使得一些媽媽在生產後的頭幾天內經歷短暫的情緒波動，通常是短時間且不會影響日常生活。症狀可能包括無緣無故的哭泣、動力下降等。」

然而，若情緒低落持續超過兩周，且伴隨著失眠、食慾不振或難以集中注意力照顧新生兒，則應考慮尋求專業醫療幫助。黃穎勤強調，「若情緒在一周內急劇惡化，甚至出現輕生念頭，則必須立即求醫。」

