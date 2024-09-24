三酸甘油脂突升高？「隱形殺手」恐致命

一名五十多歲男性，可能因食用過多蛋黃酥，導致其三酸甘油脂濃度飆升至800mg/dL，伴隨劇烈腹痛及嘔吐，經診斷為急性胰臟炎，須立即住院治療。

安南醫院家庭醫學科醫生顏廷旭指出，三酸甘油脂的升高通常與飲食不當、肥胖及糖尿病等因素相關，危險性不容忽視。一旦濃度超過500mg/dL時，罹患急性胰臟炎的風險便大幅增加，容易出現劇烈腹痛、噁心和嘔吐，嚴重者需立即住院治療；若未及時處理，急性胰臟炎甚至可能導致多器官衰竭，進而增加死亡風險。

治療高三酸甘油脂血症 常見 3 種治療藥物

目前治療高三酸甘油脂血症的常見藥物包括：纖維酸類藥物、煙鹼酸及Omega-3脂肪酸補充劑。顏廷旭醫生說明，常用的纖維酸類藥物能夠有效降低三酸甘油脂，但偶爾會產生副作用如肌肉疼痛及影響肝功能；煙鹼酸能降低血脂，卻可能伴隨皮膚潮紅、胃部不適及血糖波動。

若無法耐受上述健保藥物，則建議考慮Omega-3脂肪酸補充劑，也就是常見的魚油產品。顏廷旭醫生補充，臨床研究顯示，高濃度Omega-3脂肪酸有助於降低三酸甘油脂，不僅副作用較少，更有抗發炎的作用。