三酸甘油脂飆高40倍 併發嚴重急性胰臟炎 「血脂肪濾清術」速改善

陳女士脊椎病變開刀住院，休養期間感到腹部異常疼痛，檢查發現三酸甘油脂及胰臟發炎指數血清脂肪酶兩項數值皆遠超過正常值，轉肝膽腸胃科治療好轉出院，不料一個月後覆診檢查，三酸甘油脂已飆到6,341mg/dl，是常人的40倍，膽固醇也高達558mg/dl，是常人的2倍，胰臟發炎指數無法降至正常，已轉為慢性胰臟炎，且有併發嚴重急性胰臟炎，中風、心肌梗塞等風險，緊急透過腎臟科介入進行血脂肪濾清術，相關數值才獲得明顯改善。

患有高血脂慎防重大併發症 須控制三酸甘油脂

衛生福利部臺北醫院腎臟科蔡宜潔醫生指出，65歲的陳女士有糖尿病、心肌梗塞和急性胰臟炎反覆住院的病史。她的飲食控制不佳，雖然常規服用降血脂藥物，但效果有限。此外，由於脊椎傷患術後需要休養，無法進行高強度運動。考量陳女士身體狀況特殊，再次併發重大疾病的機率較高，需要盡快控制其超高血脂，因此建議她採用血脂肪濾清術降低血脂肪。

為了長期有效地控制三酸甘油脂，蔡宜潔醫生鼓勵陳女士在休養期間仍須積極控制飲食與血糖，並在身體狀況允許時進行規律運動，以有效降低急性胰臟炎的風險。