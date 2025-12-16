三陰性乳癌 精準治療新選擇

根據香港癌症統計中心的最新資訊顯示，乳癌已超越大腸癌，位列香港十大常見癌症中第二位；而在眾多乳癌種類當中，三陰性乳癌的個案約佔一成。比率不算高，但由於三陰性乳癌多數於第二及三期才確診，而且治療方法較為複雜，醫生也須密切留意相關病例。 三陰性乳癌(TNBC)是一種侵襲性強、腫瘤生長迅速且擴散風險高的乳癌亞型，患者多為年輕女性，晚期預後較差，治療挑戰巨大。臨床腫瘤科專科醫生楊庭恩指出，TNBC的主要特徵是雌激素受體(ER)、孕激素受體(PR)及人類表皮生長因子受體2(HER2)皆為陰性，導致傳統荷爾蒙療法及相關的標靶治療無效。

提升晚期患者生存率 TNBC的傳統治療多以化療為主，但效果有限。「化療藥物不僅攻擊癌細胞，也損傷正常細胞，毒性較高，令患者易感疲憊。且患者可能逐漸產生耐藥性，使治療效果下降。」楊庭恩解釋。 近年，抗體藥物複合體(ADC)技術日漸成熟，特別在TNBC治療上帶來突破。以TROP2 ADC藥物為例，其原理就像「導彈」一樣，能鎖定帶有TROP2的癌細胞，精準地將高濃度化療藥物直接發射向腫瘤位置並釋放，從而提升腫瘤內的化療濃度，同時減少對正常組織的傷害。 與傳統化療相比，使用TROP2 ADC的晚期三陰性乳癌患者，能有效控制腫瘤生長，部分患者更可長期穩定病情。另外，其無惡化存活期(PFS)亦會延長及改善整體生存率(OS)。

逾九成三陰性適用 TROP2 ADC的另一優勢是適用於絕大部分三陰性乳癌患者。「逾九成的三陰性乳癌細胞有較高表達的TROP2受體，因此患者毋須額外進行複雜的基因檢測，在完成基本病理檢驗後，已可考慮是否使用相關藥物。」楊庭恩指，這大大節省數星期的等候及檢測費用，亦讓疾病惡化或對一線化療無反應的晚期TNBC患者，能更快開始新療法，爭取寶貴治療時間。 將來或可用於一線 隨著近年全球對TROP2 ADC的應用日增，日後其療效與安全性或將獲得更多證明，此藥物可能成為三陰性治療的一線治療，並與免疫治療組合，為患者帶來更多治療選擇。不過，楊庭恩提醒，藥物或會帶來副作用，患者應與主診醫生商討，根據自身的病況及健康狀態，選擇最適合的治療方法。