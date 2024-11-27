三餐不正常變「迷你兵團」 醫：這樣做避免養出結石

31歲劉先生是上班族，因工作忙碌常常三餐不正常，有時工作忙還會整天不吃，直接跟同事一起吃火鍋、宵夜大餐，某天發現自己全身發黃，嚇得他直接就醫，檢查時發現他的黃疸指數飆升至27，卻都查不出是何原因。

胰管內視鏡技術 發現膽管結石 轉至光田綜合醫院的肝膽腸胃科，經許本麟醫生以膽胰管內視鏡技術，並搭配新一代導管式膽道內視鏡檢測後發現，其總膽管內不但布滿結石，肝內膽管還有二顆非常大的結石，因此引起阻塞、發炎，在清除結石後，目前已經恢復健康，也聽從醫生的建議，養成規律進食的習慣。 許本麟醫生表示，膽石是因為膽汁分泌淤滯，而使之成石引起，常見於肥胖、高血脂的中高齡女性身上，但劉先生因為年輕，又是男性，各項數據檢查也都很正常，因此一開始在他院就醫時，被忽略了結石的可能。

導管式膽道內視鏡 電震碎石取出結石 由於劉先生反覆就醫已經兩個月，嚴重影響工作，想早日回到正常生活的他，希望能在不開刀的狀況下處理結石的問題。許本麟醫生解釋，新一代的導管式膽道內視鏡可深入肝臟內部，且為3D影像，視野角度較佳，確認肝臟結石位置也較為容易。 此外，導管式膽道內視鏡，可在檢查時立即採用電震碎石的方式，將較大的結石分裂成小結石再取出，這使得原本要動刀休養近二周的手術，縮短至3天即可出院，不到一周就解決結石引起的黃疸問題。

三餐規律清淡 減少結石產生 許本麟醫生也建議，膽石多好發於中高齡的女性身上，近幾年因為不少上班族常常因為三餐不正常，加上暴飲暴食，在臨床上不僅常見40歲以下的患者，就連男性患者也較過去增加。 呼籲大眾即使減重，三餐還是要規律，尤其早餐還是要多少吃一些；另外也盡量避免整天禁食，晚上卻用高油高熱量大餐抵一天的飲食習慣，這都會讓膽汁變得濃稠，惟有三餐規律、清淡飲食、並養成運動習慣，才能避免年紀輕輕，就養出膽石的狀況。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】