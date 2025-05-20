三高控制得宜 降心臟病風險逾五成

控制血糖、血壓與膽固醇，不僅能保護心臟，同時也具有保護腎臟的效果。

50歲的張先生，父母皆有高血壓病史，30歲時在健康檢查中發現血壓偏高，但當時未特別留意。直到一位職場前輩因心肌梗塞猝逝，才讓他警覺健康的重要性。與家庭醫生討論後，他自35歲起開始規律服藥並定期追蹤，如今血壓穩定，身體無不適，肝腎功能亦維持良好。新竹臺大分院家庭醫學部張炳勛醫生指出：「控制血糖、血壓與膽固醇，不僅能保護心臟，同時也具有保護腎臟的效果。」

而年齡、種族、家族病史等則為無法控制的風險因素。值得注意的是，雖然心血管疾病在男性中較常見，但這五大可控制的風險因子對女性的影響更為顯著。研究顯示，女性心血管疾病的發生中有57.2%與上述因素相關，男性則為52.6%；而在死亡率方面，女性為22.2%、男性為19.1%。

根據《新英格蘭醫學期刊》(NEJM)近期發表的全球性研究，分析34個國家、超過150萬名病人的數據，結果指出五項可控制的風險因素——肥胖、高血壓、高膽固醇(非高密度脂蛋白膽固醇，non-HDL)、吸煙與糖尿病，與心血管疾病及死亡率高度相關。

張炳勛醫生分析，只要妥善控制體重、血壓、血糖與膽固醇，加上戒煙，未來十年內有機會降低一半的心臟病風險，並減少約20%的死亡率。三高管理的關鍵，在於及早開始、穩定控制，並養成良好的生活習慣。研究進一步指出，五大可控制因子中，血壓是對心血管健康及死亡率影響最顯著的因素。若能將收縮壓嚴格控制在120mmHg以下，將可有效降低風險；而血糖與膽固醇的影響則會隨年齡增加而略微下降。

及早控制三高 預防心血管疾病

張炳勛醫生提醒，若年輕時即出現三高問題，更應積極治療，避免因無明顯症狀而忽視風險；反之，若老年後才出現血糖或膽固醇的輕微升高，則無須過度擔心，應避免過於嚴格的飲食控制，以免導致營養不良或肌少症。

而除了前述的五大因素，空氣污染、缺乏運動、過量飲酒與抑鬱症等，也是不容忽視的心血管危險因子。張炳勛醫生強調，三高初期常無明顯症狀，尤其年輕族群更易輕忽風險。建議落實每日監測血壓，積極控制三高，才能有效守護心血管健康。

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