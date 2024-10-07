三高邊緣人食藥又唔係！ 推介天然成分降血管壞指數 臨床效果顯著仲攞埋獎！

三高症狀不明顯 心血管危機易忽視
都市人外食習慣難以更改，容易吸收過多油鹽糖及澱粉質，令高血脂、高膽固醇及高血壓悄悄逼近。除了飲食，年齡、遺傳及作息日夜顛倒，都是引起「心血管」問題成因之一。即使經常做Gym、或運動，亦有機會與三高遇上。
加上，初期的心血管症狀並不明顯，但當情況持續惡化就會開始出現心翳、胸口不適、有壓迫感、經常感到身體疲倦乏力、容易氣喘等，令不少都市人誤以為症狀是由精神緊張、工作壓力大等導致，繼而錯過最佳治療時間。若然不及時處理問題，三高可引發更嚴重心血管疾病，例如︰中風、心臟衰竭、心肌梗塞等，因此大家應時刻關注心血管健康。
三高邊緣人 趙永洪
現年45歲的趙永洪（Raymond），在娛樂圈打滾廿多年。近年Raymond都是中港兩邊走，雖然一劇接一劇，不愁沒有工作，但內地的文化，交際應酬少不免，拍劇又日以繼夜，雖然閒時都會做運動鍛鍊身體，但最近體檢報告，發現身體響了警號，三高已經到咗超標臨界點，雖然暫時沒有需要接受藥物治療，但又不想坐以待斃。
3個月：三高指數靚仔晒！
趙永洪經醫護朋友介紹認識咗PureVita血即通，成份天然，當中含有最新得獎成分ActiBody®RB米糠酵素，臨床實證有效降低血管壞指數，或有助穩定血脂。再加上已經多年獲得功效肯定功效的納豆激酶，有效溶解血管垃圾，保持血管暢通。另外添加武靴藤葉，有降低血液黏稠度，改善血管彈性，同時或有助穩定血糖。
PureVita血即通 蘊含日本得奬成分
PureVita血即通特別選用榮獲日本Wellness food award 2022銀獎的ACTIBODYⓇ RB米糠酵素，經臨床測試或有助控制血糖水平，降低血管壞指數。
藥劑師推薦成分 護心降醇防心血管病
另外，產品添加高濃度日本納豆激酶，一盒含60,000FU，可以針對頑固的血管廢物進行分解，令血管暢通無阻。配合武靴藤葉，同時降低血液黏稠度，強化血管柔韌度，或有助穩定血糖。
PureVita血即通
服用 3 個月 用家滿意見證
91.1% 減少暈眩、心悸狀態
93.4% 手腳突然麻痺情況減少
96.6% 滿意三高指數
95.3% 會推薦給親友服用