三高 |細細粒食播食出禍？！「三高」嚴重爆標 全靠一招通血管降三高

長期食高肥油高脂肪食物，加上食無定時又缺乏運動下，令細細粒「三高壞指數」曾經飆升至4.5危險水平！當時醫生更嚴重警告細細粒，如情況再不改善，「心同血管隨時爆」，嚴重更可能需要通波仔！

全靠一物 「三高壞指數」成功降至 3.4 健康水平 故此，醫生強烈建議細細粒戒口或服用西藥控制病情，不過身為吃播主的細細粒根本沒有可能戒口，服用西藥又擔心「一食就斷唔到」。幸得同樣都是「餓底」的好友阮兆祥介紹食用草姬活心丸，服用兩星期左右，「三高壞指數」即成功降回至3.4健康水平，更成功溶解及排走血管垃圾、通血管，保持心臟健康。服用近一個月後，細細粒大讚︰「頭痛，心口翳等問題都沒有再出現！」她現在持續每日服用草姬活心丸，即使沒有戒口，「三高指數」仍維持健康水平。 <<即看更多細細粒「降三高」分享>>

草姬活心丸 此產品或 有助於穩定膽固醇 * 草姬活心丸的成份100%全天然，不含西藥，特別在於結合了「活心鐵三角」紅麴、納豆、三七萃取物等天然成份充分發揮軟化血管的功效。經香港醫護學會與多名用家實證，活心丸能有效維持心血管健康，保持血管暢通，降壞指數，三高回復正常。大量用家實證，服用活心丸兩個星期，「三高」壞指數成功下降^。 同時，「活心鐵三角」成份，可以做到通血管三部曲，溶解﹑優化﹑預防的三重阻隔技術，比市面上同類產品更加全面及強效保持血管順暢及維持心臟健康。

紅麴清垃圾通血管，三七增強血管彈性，納豆溶解血管垃圾，能達至「通血管三部曲」，溶解﹑優化﹑預防的三重阻隔技術。相對市面上同類產品，只含「三七」成份單方對於某部分體質較弱的人或會出現「受唔住」的情況，而活心丸則性質溫和，適合任何人服用。

醫護用家實證 2 星期降三高 除了大量用家實證服用2星期降三高^，更有中醫師及營養學家推薦。草姬活心丸（三七強效版）更經香港醫護學會的「口服保健品對血管垃圾影響」測試實證以下功效*，絕對是信心之選： 89% 降低血管垃圾

94% 測試者的低密度壞指數下降

84% 降低心血管問題風險