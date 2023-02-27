三高 | 阮兆祥為食唔戒口 三高出事全靠一招 4.3危險指數降健康水平

阮兆祥出名識飲識食，經常變身「餓底」相約圈中好友到處覓食。但早前他工作時，不只忽然出現頭暈、胸悶、呼吸不順暢的情況，擔任司儀時更「上氣不接下氣」，本以為「中招」，求醫一查之下原來是「三高爆標」所致！
長期食多肥油高脂肪食物，加上食無定時兼缺乏運動下，55歲阮兆祥的三高壞指數當然超標。他大爆：「『三高壞指數』曾高達4.3的危險水平，當時醫生指若果不改善情況，心同血管隨時爆，差點要用西藥控制情況。」
現時無需服用西藥 同樣有效控制三高指數
「我自己就不太想服用西藥，擔心一食就斷唔到，而身邊朋友便向我介紹了草姬活心丸。」他服用兩星期左右，「三高壞指數」已降回3.3的健康水平，還成功溶解及排走血管垃圾、通血管，保持心臟健康；而服用差不多一個月，頭痛、胸悶等問題都再沒有出現。阮兆祥續指，「現在持續每日服用草姬活心丸，即使沒有戒口，三高指數仍維持在健康水平！」
草姬活心丸如何有助控制三高？
草姬活心丸的成份100%全天然，不含西藥，特別在於結合了「活心鐵三角」紅麴、納豆、三七萃取物等天然成份。經專家科研與多名用家實證，能有效維持心血管健康，保持血管暢通，降壞指數，有助三高回復正常。
紅麴清垃圾通血管，三七增強血管彈性，納豆溶解血管垃圾，能達至「通血管三部曲」，溶解﹑優化﹑預防的三重阻隔技術。相對市面上同類產品，草姬活心丸能更全面及強效地保持血管順暢及維持心臟健康，或有助於穩定膽固醇*。而且坊間有些產品只含「三七」成份單方，對於體質較弱人士或會出現「受唔住」的情況，而活心丸則性質溫和，適合任何人服用。
香港醫護學會及大量用家實證 中醫師、營養學家推薦
除了大量用家實證服用2星期降三高^，中醫師及營養學家推薦，草姬活心丸(三七強效版)更經香港醫護學會的「口服保健品對血管垃圾影響」測試實證以下功效*，絕對是信心之選：
- 89%降低血管垃圾
- 94%測試者的低密度壞指數下降
- 84%降低心血管問題風險
草姬活心丸（三七強效版）
包裝：30粒膠囊
生產地：台灣
用法：每日2次、每次1粒
銷售點︰萬寧門市及網店、官網ZINOMALL 均有發售
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^用家服食草姬活心丸14天後的數據，2017年3月，見效時間因人而異
*香港香港醫護學會「口服保健品對血管垃圾影響」
此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。