三高 | 阮兆祥為食唔戒口 三高出事全靠一招 4.3危險指數降健康水平

阮兆祥出名識飲識食，經常變身「餓底」相約圈中好友到處覓食。但早前他工作時，不只忽然出現頭暈、胸悶、呼吸不順暢的情況，擔任司儀時更「上氣不接下氣」，本以為「中招」，求醫一查之下原來是「三高爆標」所致！

長期食多肥油高脂肪食物，加上食無定時兼缺乏運動下，55歲阮兆祥的三高壞指數當然超標。他大爆：「『三高壞指數』曾高達4.3的危險水平，當時醫生指若果不改善情況，心同血管隨時爆，差點要用西藥控制情況。」