三高｜FDA認證：常吃乳酪有助降低患糖尿病風險

乳酪一向被認為是健康食品，現在更可能的抗病佳品，因為美國食品及藥物管理局(FDA)最新聲明指出，只要表明是基於目前有限的科學證據，乳酪產品可以在包裝列明有助降低罹患二型糖尿病的風險。

降二型糖尿病風險

FDA 經過近五年審核，認為多項研究顯示，食用乳酪與降低二型糖尿病風險有關，因此同意廠商可以有限度地聲稱產品有助降低罹患二型糖尿病的風險。在過去十年，FDA曾對十種食品發出類似的聲明，其中包括有助降低心血管疾病風險的黃酮醇、降低女性復發性尿道感染的紅莓產品等。

聲明亦提到，無論是全脂或脫脂乳酪，都可以帶來健康好處，但營養師提醒公眾，進食乳酪並不能逆轉糖尿病，而糖尿病患者選擇乳酪產品時也要注意，宜盡量選擇原味不加糖的產品，並要留意標籤上的碳水化合物含量，以防影響血糖控制。