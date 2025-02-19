上吐下瀉以為吃壞肚子 一檢查竟是「這2種癌」上身

「上吐下瀉不一定是單純腸胃炎，也可能是其他因素造成。」吳明駿醫生認為，身體有發炎反應，甚至是血糖過高，就可能引發腸胃炎症狀。

一名68歲女性，因為嚴重上吐下瀉就醫，原本家人以為只是單純吃壞肚子，沒想到醫生超聲波一檢查，竟發現肝臟有腫瘤，進一步檢查發現她同時罹患胰臟癌與大腸癌，癌細胞還轉移到肝臟，經緊急會診血液腫瘤科與外科醫生，目前正與醫療團隊討論治療計劃中。

收治該患者的衛生福利部臺中醫院肝膽腸胃科吳明駿醫生指出，患者因為上吐下瀉合併尿道感染就醫，腹部超聲波檢查發現肝腫瘤，進一步斷層掃描看到至少4公分大腸癌與胰臟癌，甚至合併肺動脈栓塞；另肝活檢顯示癌細胞為大腸與胰臟癌轉移，由於病情複雜，院方啟動整合醫療與患者討論治療方式。

吳明駿醫生說，胰臟癌與大腸癌同時發生的狀況相當罕見，至今全球只有不到20例，發病年齡平均65歲，病因不明；過去這類患者一確診平均餘命約只有半年，但近年因為新藥不斷研發，標靶藥物與化療合併治療成為一線生機。

這些情況都易誘發腸胃炎症狀 細心診斷找出病因

「上吐下瀉不一定是單純腸胃炎，也可能是其他因素造成。」吳明駿醫生認為，身體有發炎反應，甚至是血糖過高，就可能引發腸胃炎症狀，所以透過就醫生詳細的診斷，才可以找到潛藏在腸胃炎症狀背後的關鍵病因。

他也提醒，應養成飯前勤洗手、飲食規律、定時定量、細嚼慢嚥避免狼吞虎嚥，以及飯後適度運動幫助消化的好習慣，才能「腸」保健康；如果腸胃不適就醫服藥後未見改善，應到大醫院進一步檢查，找出病因，早期發現早期治療。

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