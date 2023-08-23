上泌尿道結石復發 小心副甲狀腺亢進！附生活貼士減低復發率

根據2013年一份台灣研究發現(1 J Urol. 2013 Jun;189(6):2158-63.)，上泌尿道結石的盛行率高達7.4%，其中男性9%，女性5.8%，並隨著年齡而增加，最常見於60至69歲。上泌尿道結石1年內及5年內復發機率為6.12%及34.71%。

上泌尿道結石 形成原因多樣

奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫生李高漢說明，上泌尿道結石成因的影響因素很多，包括遺傳、年齡性別、職業、飲食習慣等，因此建議上泌尿道結石病人如沒有限制喝水量的情況下，每天可攝取2至3公升的水分，以增加尿量來稀釋尿中形成結石物質的濃度，減少結石晶體沉積，也有利結石排出。另外，適量補充高纖維食品及定時規律的運動避免發胖，更可降低結石復發機率。