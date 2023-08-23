上泌尿道結石復發 小心副甲狀腺亢進！附生活貼士減低復發率

根據2013年一份台灣研究發現(1 J Urol. 2013 Jun;189(6):2158-63.)，上泌尿道結石的盛行率高達7.4%，其中男性9%，女性5.8%，並隨著年齡而增加，最常見於60至69歲。上泌尿道結石1年內及5年內復發機率為6.12%及34.71%。
上泌尿道結石 形成原因多樣
奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科主治醫生李高漢說明，上泌尿道結石成因的影響因素很多，包括遺傳、年齡性別、職業、飲食習慣等，因此建議上泌尿道結石病人如沒有限制喝水量的情況下，每天可攝取2至3公升的水分，以增加尿量來稀釋尿中形成結石物質的濃度，減少結石晶體沉積，也有利結石排出。另外，適量補充高纖維食品及定時規律的運動避免發胖，更可降低結石復發機率。
4種不同結石應調整生活形態 可降低復發機率
李高漢醫生指出，飲食上的調整以維持營養的綜合平衡也很重要，根據病人的結石種類調整飲食。
高風險上泌尿道結石族群 反覆復發恐傷腎
李高漢醫生提及，對於高風險上泌尿道結石病人(如：兒童泌尿道結石、反覆泌尿道結石發作病人、感染結石、孤立腎)，為了避免上泌尿道結石反覆復發影響腎臟功能，可進行24小時的尿液代謝檢查及抽血檢查，以了解結石的成因，然後根據病人的狀況給予藥物及飲食上的建議。
值得注意的是，含鈣結石常見的代謝異常為高尿鈣(hypercalciuria)，因此還需要進一步檢查是否同時有高血鈣，如果也有高血鈣就有可能是副甲狀腺亢進引起的。
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