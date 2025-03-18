上班族吃飽就愛睏？營養師教你少吃「1類食物」 午餐後也能繼續奮戰！

許多上班族都面對精神不濟、缺乏專注力的問題，尤其是午休時間吃飽後，回到工作崗位更是覺得愛睏到不行。黃品瑄營養師就為大家解析吃了午餐後總是想睡的原因，以及提供了3大飲食建議，讓大家午休後也能精神飽滿！

怕想睡就完全不吃碳水化合物？營養師剖析錯誤迷思！

許多人會認為午餐吃了太多碳水化合物，是導致吃飽後想睡的原因。黃品瑄營養師指出，這樣的說法存在一定的誤區，攝取碳水化合物會讓血糖上升，若血糖上升速度太快，確實會讓人感到疲憊愛睏，但這並不代表怕嗜睡就要完全不吃碳水化合物，重點是碳水化合物的類型。黃品瑄營養師指出，高升糖指數，也就是高GI食物像是精緻澱粉類，攝取後食物中的糖類會迅速被分解吸收，血糖短時間內升高後又下降，正是讓人想睡的元兇。

而低GI食物，例如糙米飯、全麥麵包、帶皮番薯等，其中的糖類分解吸收的速度較慢，葡萄糖會逐步釋放，血糖波動也較平穩，可幫助維持能量和控制飢餓感，較不易造成嗜睡問題。那午餐吃清淡一點，會比較不想睡嗎？對此黃品瑄營養師指出，兩者之間其實沒有直接的關聯，因為有些人就算吃得清淡，卻可能整餐只吃番薯，僅攝取了碳水化合物，缺乏蛋白質、脂肪和纖維，還是會導致血糖上升過快，造成嗜睡。