上班族必睇！呼吸都會影響肩頸痠痛！「橫膈膜呼吸」穩定肩胛骨

肩膀健康的核心在於穩定，而穩定的關鍵在肩胛骨。當肩胛骨能在正確軌道上運作，肩膀自然靈活、疼痛減輕、姿勢改善，讓肩膀真正「歸位」，重拾舒適與力量。

許多人肩膀痠痛、僵硬時，直覺會去伸展或按摩，卻發現效果不持久。其實，多數肩部疼痛的根本原因，並非肌肉繃緊，而是「肩胛骨穩定性不足」。CNN報道指出，這個隱形問題，常見於上班族、運動員與年長者，但只要改善肩胛骨的穩定與控制，就能讓肩膀更靈活、姿勢更端正，也遠離慢性疼痛。

保持肩胛骨靈活性 是維持肩膀健康關鍵

肩胛骨是一塊位於背部、形狀如三角形的扁平骨，靠肌肉固定在肋骨上，能進行上舉、下壓、內收、外展、前傾與後傾等6個方向的運動。專業體育選手身心教練桑塔斯(Dana Santas)表示，這種靈活性讓我們能完成許多動作，如投球、舉重或推拉，但也意味著，若肌肉力量不平衡，肩膀就容易失去穩定支撐。

當肩胛骨穩定性下降，肩膀的活動軌跡就會被破壞，產生代償性動作，不僅增加肩袖肌群的負擔，還可能引發肌腱發炎、撞擊症候群或慢性肩頸痠痛。

三組穩定肩胛骨關鍵肌肉 增加協調性

桑塔斯提到，要改善肩部肌肉緊繃的情況很難在短時間奏效，需要長期持續的訓練，可以從以下三組肌肉開始訓練，讓情況好轉。

前鋸肌 (Serratus Anterior) 位於腋下與肋骨側方，是支撐肩胛骨沿胸廓滑動的重要肌群。它幫助手臂前伸與舉高，一旦無力，就容易出現「翼狀肩胛」，肩胛骨會像翅膀般突出。 菱形肌與中斜方肌 (Rhomboids & Middle Trapezius) 這兩組肌肉位於肩胛骨與脊椎之間，負責將肩胛骨向中線收攏，是拉動與穩定動作的主力。 下斜方肌 (Lower Trapezius) 從肩胛骨下方延伸到背部中段，能幫助肩胛骨下壓、後收，是矯正「駝背」與「圓肩」最重要的肌群之一。

當這些肌肉力量均衡、能協同發力時，肩胛骨就能平穩滑動，為手臂提供穩固的平台，動作自然又不費力。