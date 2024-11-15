上落樓梯膝頭痛兼喀喀響？中醫輔助治療恢復行動力

膝痛是臨床上常見的病症，年紀大的長者常是因為膝關節退化所造成的；而年輕、愛運動的族群則常是因髕股關節疼痛症候群(patellofemoral pain syndrome, 簡稱PFPS)所致，據統計青少年族群的盛行率超過20%，且好發於女性。

髕股關節疼痛症候群 常見 3 大原因所致 柳營奇美醫院中醫部許益彰醫師指出，髕股疼痛症候群有3個主要原因：使用或運動過度、直接或間接創傷(例如跌倒、撞擊)、髕骨錯位(髕骨軌跡異常、排列不正)等。 其臨床表現為膝前痛、髕骨周圍疼痛或是髕骨裡面疼痛，且在膝關節彎曲時可能會出現摩擦音，當使用到髕股關節時就會造成疼痛加劇，特別是在上落樓梯、蹲、跪，以及彎曲膝蓋坐太久時，嚴重者會出現持續性疼痛、局部腫脹僵緊，甚至是肌肉無力、萎縮等情形發生，造成工作及諸多活動上受限制，嚴重影響生活品質。

中醫治療髕股疼痛 針灸、拔罐有效果 治療髕股疼痛症候群在急性期時主要以控制疼痛為主，中醫在臨床上常用針灸、拔罐或中藥外用膏布來治療。許益彰醫師說明，針灸除了具有良好的止痛效果，對於軟組織的孿縮或障礙點的解除也有不錯的療效，可幫助髕骨、髖及膝關節恢復活動度。後續的恢復期除了繼續促進髕骨、髖及膝關節的活動度外，還能用針灸、電針來強化薄弱的肌群；傷科理筋手法能夠放鬆軟組織、讓髕骨周圍的張力恢復平衡；藥物薰蒸搭配中藥內服能提高局部的氣血循環，促使受損的組織加速修復、愈合。

適度休息很重要 平常這樣鍛煉有幫助 許益彰醫師提醒，髕股疼痛症候群是屬於活動愈頻繁，發生率就愈高的疾病，因此除了接受治療外，適度的休息、避免運動過度及日常使用不當是必須的，平時可加強股四頭肌、髂脛束、大腿後側肌群、臀肌、腓腸肌等肌肉伸展，以及股四頭肌、髖外展肌、核心肌群等肌肉鍛煉。大多數的人在接受保守治療後都可以獲得滿意的療效，切勿置之不理導致日後舉步維艱。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】