下巴多1厘米爭好遠！鞋抽女生正顎＋矯正治療增自信

美觀線指的是從鼻子的最前端與下巴最突點劃一條線，上下唇落在線上是公認比較好看的臉形，若下唇位置太過後縮則為「小下巴」，萬一超過太突出，就容易成為「鞋抽」臉形。

22歲郭姓女大生去年畢業後屢因鞋抽外表求職困難，今年初她決定接受正顎手術，經醫師檢查後發現她「美觀線」的下巴處突出多達1公分，確診為「骨骼性第三級咬合不正」(俗稱倒及)，經安排齒顎矯正合併正顎手術後，大幅改善整體臉部線條，不僅增強自信，也順利找到工作，迎接職場春天！

正顎手術適用範圍廣 小下巴、倒及不一樣

亞洲大學附屬醫院口腔外科主治醫師陳彥綦表示，正顎手術的適用範圍十分廣泛，主要是協助矯正咬合不良，並調整臉形及增進美觀，除了常見的矯正功能(包括倒及牙、小下巴、歪臉)之外，也會應用於治療顏面創傷、唇顎裂以及睡眠窒息症等範疇。

陳彥綦醫師指出可從「美觀線」(Esthetic line)作為標準，所謂美觀線指的是從鼻子的最前端與下巴最突點劃一條線，上下唇落在線上是公認比較好看的臉形，若下唇位置太過後縮則為「小下巴」，萬一超過太突出，就容易成為「鞋抽」臉形。