下巴多1厘米爭好遠！鞋抽女生正顎＋矯正治療增自信

22歲郭姓女大生去年畢業後屢因鞋抽外表求職困難，今年初她決定接受正顎手術，經醫師檢查後發現她「美觀線」的下巴處突出多達1公分，確診為「骨骼性第三級咬合不正」(俗稱倒及)，經安排齒顎矯正合併正顎手術後，大幅改善整體臉部線條，不僅增強自信，也順利找到工作，迎接職場春天！
正顎手術適用範圍廣 小下巴、倒及不一樣
亞洲大學附屬醫院口腔外科主治醫師陳彥綦表示，正顎手術的適用範圍十分廣泛，主要是協助矯正咬合不良，並調整臉形及增進美觀，除了常見的矯正功能(包括倒及牙、小下巴、歪臉)之外，也會應用於治療顏面創傷、唇顎裂以及睡眠窒息症等範疇。
陳彥綦醫師指出可從「美觀線」(Esthetic line)作為標準，所謂美觀線指的是從鼻子的最前端與下巴最突點劃一條線，上下唇落在線上是公認比較好看的臉形，若下唇位置太過後縮則為「小下巴」，萬一超過太突出，就容易成為「鞋抽」臉形。
骨骼性第三級咬合不正 齒顎矯正合併正顎手術雙管齊下
以郭姓女大生為例， 陳彥綦醫師初步檢查後發現，患者的下巴明顯突出、雙唇無法閉合，距離美觀線超過1.5以公分，屬於「骨骼性第三級咬合不正」，加上患者本人齒列不正，因此建議採用齒顎矯正合併正顎手術雙管齊下方式改善面部輪廓；先藉由拔牙及佩戴牙套改善齒列問題，再以截骨方式縮短過長下顎後，利用顎面骨移動同時改善鼻形增加臉部豐隆度，大幅改善臉部整體線條，術後順利找到心儀工作。
忽視下顎骨、齒列衍生問題多 盡早就醫防惡化
陳彥綦醫師提醒，若長期忽視下顎骨與齒列咬合不正問題，容易衍生牙周病、蛀牙、咀嚼與消化問題，也可能干擾舌頭運作和正常發音(例如講話漏風)，造成自信心不足或人際溝通障礙，因此無論是先天遺傳或後天外傷造成，都應該及早治療諮詢，才能避免問題更加惡化。
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