下背痛就是強直性脊椎炎？淺談症狀、檢查項目與治療

就讀高中的吳同學，早上起床都覺得動彈不得，甚至需要一兩個小時才能順利起身，起初被家長認為賴床，後來才確診是罹患強直性脊椎炎(AS)！好不容易考上大學的吳同學，因為根本下不了床，一度考慮休學；後轉至台北榮總過敏免疫風濕科主任陳明翰醫生門診，由於僵硬疼痛還只能坐輪椅進入，後經由生物製劑的治療，恢復良好，一個月後回診就可自行步入，他在接受治療後才找回自己，並開始打扮做造型，笑說這才是他想要的生活。

早上起床僵硬疼痛、愈動愈不痛 強直性脊椎炎非運動傷害

由於現代人長期久坐、姿勢不良、運動傷害等，許多人都有腰痠背痛、下背痛的經驗，也因此容易與強直性脊椎炎混淆。陳明翰主任表示，一般下背痛多為休息後就會得到改善，愈動反而愈痛；強直性脊椎炎的疼痛叫做「發炎性下背痛」 ，久坐、睡覺起來會僵硬(晨僵)，甚至會半夜痛到醒，需要一段時間「暖背」才能下床，反而愈動愈不痛。

強直性脊椎炎屬於自體免疫疾病，與運動傷害無關，台灣盛行率約為0.4%，男性比例約為女性的3至5倍。由於體內發炎因子過高攻擊關節，且主要攻擊脊椎，還會進一步造成腸薦骨發炎。致病原因不明，目前已知與遺傳有關，陳明翰主任解釋，若父母其中一方HLA-B27為陽性，就有可能遺傳給孩子，若家族有人HLA-B27陽性且被診斷為強直性脊椎炎，則發病機率更大幅提高，因此HLA-B27和家族史成為關鍵的鑑別工具。