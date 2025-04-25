下背痛迷思 或與生活習慣有關(上)

下背痛5個迷思 或與生活習慣有關(上)

下背痛是十分常見的困擾，但很多人卻不甚了解背痛的成因，甚至用錯方法處理，是造成背痛不容易痊愈的原因之一。《英國運動醫學雜誌》(BJSM)就發表一篇破解背痛迷思的文章，幫助大家澄清容易誤解或舊有的背痛觀念。本篇就先介紹其中5個迷思。 迷思1：下背痛是嚴重的疾病？ 下背痛大多不是嚴重或威脅生命的狀況，只有極少數的下背痛是嚴重疾病的表現，如前列腺癌出現骨轉移。因此有下背痛宜找醫生檢查，排除是嚴重疾病的可能。

迷思2：背痛症狀會隨著年齡增長變更嚴重？ 年紀愈大不代表愈多有背痛，亦不會因應年紀增長而加劇，大部分患者的症狀都會有改善而不會持續惡化。 迷思3：持續下背痛都是因為組織受損？ 100位下背痛患者中，約有85位是非特異性下背痛，即找不到明確的結構原因，也是最常見的類型。長期下背痛未必與組織受損有關，反而可能與生活習慣、負面態度有關。

迷思4：下背痛一定要靠影像檢查判斷？ 影像檢查並不代表一切，要釐清下背痛原因，仍需要詳細的身體檢查，掃描檢查只是輔助，且影像有異常不代表會造成疼痛。因此若沒有明確懷疑，便毋須做影像檢查。 迷思5：運動或活動時出現疼痛，代表脊椎受傷，需停止或轉做其他運動？ 近年有學者發現，慢性下背痛患者在運動時感到疼痛，比沒有感到疼痛的患者恢復得更好。這不代表運動時出現疼痛是正常，只是在進行適當運動作為康復的一環時，有些許疼痛是可以接受的。若是劇烈疼痛就該就醫，排除結構上的問題後，可能需要作出調整，然後便可繼續運動復健。