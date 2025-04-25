下背痛迷思 核心肌群及不良坐姿是原因？(下)

上次跟大家分享了下背痛迷思中的其中5個，今次就會看看餘下的5個迷思，幫助大家解除對下背痛的誤解，盡早與背痛講拜拜。 迷思6：不良坐姿、站姿和搬重物的錯誤姿勢會引起下背痛？ 不良姿勢和下背痛或許有些關連，但若沒有加上重覆性的動作，又或是坐得太久而活動太少，不良姿勢不一定會導致下背痛。故此毋須糾結於維持完美姿勢，更重要是多活動，更能預防背痛。

迷思7：下背痛是因核心肌群不夠力，只要有強壯核心肌群就能預防下背痛？ 過去有指背痛是源於核心肌群無力，但這觀念在近年不斷被挑戰，有學者發現，下背痛患者的核心力量不見得會比一般人差，所以大家不要過度執著核心訓練，全身均衡地運動和發展同樣很重要。 迷思8：讓脊椎反覆負重會造成磨損和組織受傷？ 脊椎長期負重大多是安全的，且有助強化肌群，不一定會因此而受傷，大多數人受傷是由於身體不習慣便讓脊椎承受巨大重量，便會增加受傷的風險。

迷思9：下背痛反覆發作都是因為組織受傷？ 下背痛的出現通常和活動、壓力或情緒的變化更相關，不一定是因為組織受傷。 迷思10：下背痛用藥物、注射和手術等治療是有效、必要的？ 藥物、注射治療甚至手術都是其中一些治療選擇，但除此之外，患者亦要主動改變活動模式，例如尋求專業人士幫忙進行物理治療，才是完整的改善計劃。 事實上，過去的觀念認為背痛是機械性的問題，與腰部拉傷、關節退化、姿勢不良等原因造成，但近年不斷有研究發現，心理因素也會影響下背痛及復原。