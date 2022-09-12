下腹痛竟然係14厘米大腸腫瘤！先化療後手術成功切除

C小姐近來常感到右下腹疼痛難耐，到診所就醫數次也不見改善，後來更出現疲倦、食慾不振、消瘦和糞便型態改變等症狀。C小姐到公司合作的醫院進行詳細檢查，沒想到醫師卻在右側大腸發現一個14厘米的腫瘤；腫瘤雖然沒有轉移，卻已經侵犯到後腹壁的肌肉，難以直接開刀切除。C小姐於是到新竹臺大分院新竹醫院腫瘤內科門診尋求第二意見。
術前化學治療 加強手術治療效果
新竹臺大分院腫瘤醫學部陳敬左醫師說明，此腫瘤侵犯範圍廣，開刀難以完整切除，且術後容易復發。但若先進行術前化學治療，則有機會縮小腫瘤，加強手術效果。醫療團隊根據C小姐的腫瘤特性量身調整化療處方，C小姐也順利完成八個療程。腫瘤明顯縮小後，外科醫師順利地切除C小姐的大腸癌。
個人化精準醫療 次世代基因排序對症下藥
陳敬左醫師補充，大腸癌的治療已經進入個人化醫療、精準醫療的時代，根據腫瘤不同的蛋白表現、基因突變、功能缺失來進行化療和標靶藥物的選擇已經是大腸癌治療的基本功。若更精細探討，就連左側和右側大腸癌的治療策略也有所不同，在某些狀況腫瘤科醫師甚至會建議病人進行次世代基因排序，徹底分析腫瘤的基因突變情形，進而選擇用藥。
四癌篩檢 早期發現早期治療
新竹臺大分院大腸直腸外科鄭宗杰主任表示，隨著國人飲食與生活習慣西化，大腸癌的發生率也直線上升，最好的方式仍是早期篩檢，早期治療。台灣國健署為國人設計的四癌篩檢，50歲以上民眾每兩年可以定期接受免費的大便隱血檢測；如有異常，建議及早就醫，可安排內視鏡檢查，若發現大腸息肉，早期切除，可避免後續發展成大腸癌。
此外，建議平日養成良好飲食習慣，多攝取高纖蔬果，並適當補充水分，保護腸道。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】