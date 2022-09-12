下腹痛竟然係14厘米大腸腫瘤！先化療後手術成功切除

大腸癌的治療已經進入個人化醫療、精準醫療的時代，根據腫瘤不同的蛋白表現、基因突變、功能缺失來進行化療和標靶藥物的選擇已經是大腸癌治療的基本功。

C小姐近來常感到右下腹疼痛難耐，到診所就醫數次也不見改善，後來更出現疲倦、食慾不振、消瘦和糞便型態改變等症狀。C小姐到公司合作的醫院進行詳細檢查，沒想到醫師卻在右側大腸發現一個14厘米的腫瘤；腫瘤雖然沒有轉移，卻已經侵犯到後腹壁的肌肉，難以直接開刀切除。C小姐於是到新竹臺大分院新竹醫院腫瘤內科門診尋求第二意見。

術前化學治療 加強手術治療效果

新竹臺大分院腫瘤醫學部陳敬左醫師說明，此腫瘤侵犯範圍廣，開刀難以完整切除，且術後容易復發。但若先進行術前化學治療，則有機會縮小腫瘤，加強手術效果。醫療團隊根據C小姐的腫瘤特性量身調整化療處方，C小姐也順利完成八個療程。腫瘤明顯縮小後，外科醫師順利地切除C小姐的大腸癌。