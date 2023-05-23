下顎前突｜內固定手術改善下顎前突症 較早改善患者生活質素

影響個人咀嚼功能、面部觀感和自信，也會導致顎關節疼痛(牙骹痛)。下顎前突症需要透過手術——口內垂直支骨切開術(IVRO)或矢狀支骨切開術(SSRO)改善情況，而早前香港大學牙醫學院口腔頜面外科研究團隊就從患者角度，評估兩種手術對生活質素的影響。 兩種手術選擇 IVRO是較傳統的技術，下唇感覺神經受損傷的風險較低，惟需要用鐵線固定上下顎(俗稱鎖口)6星期，期間病人只能進食流質食物。至於SSRO，則會使用鈦金屬板和螺絲作內部固定，手術後即可恢復顎骨功能，但可能需要進行第二次小手術以移除外露或受感染的鈦金屬板和螺絲。

比較口腔健康及生活質素 由香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷醫生帶領的研究，比較患者接受IVRO或SSRO手術治療後的生活質素變化。共98位病人參與研究，隨機分配接受IVRO或SSRO手術。並以口腔健康影響量表(OHIP-14)，及健康調查表(SF-36)，評估患者術後狀況，研究涵蓋至手術後兩年。