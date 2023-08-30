下鼻甲手術懶人包 術前三大須知：治療、手術、新式止血材料

30歲的林小姐(化名)是一名典型過敏患者，從小受鼻塞困擾，長期下來不僅睡眠質素差，同時因必須張口才能順暢呼吸，造成口臭，嚴重影響人際關係及社交。林口長庚醫院耳鼻喉部鼻科傅嘉祥醫生指出，鼻塞的成因眾多，若使用口服藥物或鼻噴劑3個月以上沒有效果，就必須思考手術介入的可能性。

影響兒童生長發育 鼻塞常見成因可簡單分為因構造因素如下鼻甲肥厚、鼻中膈彎曲等，或發炎類因素如鼻竇炎化膿、鼻息肉，或其他罕見病、腫瘤或異物等因素所引起。不論何種原因，使鼻腔空間縮小，就可能形成鼻塞；若不積極治療，將對健康影響甚劇，如孩童長期用嘴巴呼吸，牙齒及臉形發育異常，外觀上可能暴牙、咬合不正，也提升罹患兒童阻塞型睡眠窒息症的風險，進而將導致生長發育、內分泌、EQ、學習能力出問題。而成年人長期張口呼吸，常見有口臭，及因呼吸時沒有經過鼻腔黏膜保護，較易發生下呼吸道的疾病。 治療 3 個月無效需考慮手術 「唯有正確診斷才能給予正確的治療！」傅嘉祥醫生表示，鼻塞常見為過敏性鼻炎引起下鼻甲增生，治療流程上通常會先檢測病患的過敏原，從第一線去做預防，而藥物的治療選擇，過去常用去充血劑，但長期使用容易引起藥物性鼻炎，使用3到5天就必須停止使用；近來常用的藥物為鼻用類固醇噴劑或口服抗組織胺；通常一般內科治療若3個月以上沒有效果，則可考慮進行下鼻甲手術。有時視病人的臨床症狀及嚴重度，若對生活品質或睡眠造成嚴重影響，也可考慮提早手術介入。

增加鼻腔內部空間 下鼻甲成型手術選擇因人而異，若患者的下鼻甲是黏膜性增生，可採取以微創方式手術如利用下鼻甲動力旋轉刀，直接用機械絞碎黏膜下軟組織吸掉，原理類似抽脂一樣。其他可考慮的術式像是雷射、雙極電燒、無線電波，乃利用熱能的方式讓鼻腔的黏膜下軟組織收縮，或是利用將下鼻甲外折方式增加鼻腔氣流通道。這些手術的目的都相同，就是增加鼻腔內部空間，且術後當日就可以返家，毋須住院。

新式材質減不適 術後鼻部醫材的選擇關係著術後生活品質，傳統方式是填塞大量的凡士林或不能吸收的膨脹海綿，以壓迫方式避免鼻腔大量流血，除了病人易感不適，在移除填塞材質時易撕裂流血及造成疼痛。而現有新式止血醫療材料選擇，採用可被人體吸收的材質，製作成鼻部止血棉及貼片，不需要做大量填塞降低術後不適感，另一方面也不需額外覆診取出。 必須定期覆診 傅嘉祥醫生分享，林小姐因過往長期使用各式鼻塞藥物，藥物治療效果已明顯不佳，經診斷與討論後，治療選擇利用微創動力旋轉刀進行下鼻甲成型手術，並搭配新式止血醫材，避免術後鼻腔大量填塞，手術順利當天就返家，但她術後兩周卻遲遲未覆診，致電關心時收到回覆：「因為鼻子術後很暢通、沒有任何不舒服，也無太多鼻涕、流血，就覺得不用覆診了！」傅嘉祥醫生提醒，雖然樂見患者恢復期短，等到林小姐第三周回來檢查時，確認鼻部傷口早已愈合，鼻腔呼吸也已經恢復正常狀態，但建議遵從醫囑，手術後務必定期覆診檢查傷口情況，期間也應避免用力擤鼻涕、打噴嚏時嘴巴張開、暫停刺激、辛辣食物及補品、暫停劇烈運動及搬重物、避免吸煙等。若病患使用抗凝血劑或是抗血小板藥物，醫生也會針對病人的情況評估術後何時重新使用。