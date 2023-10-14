不僅有助身體健康 還能長命 中醫公開「3大養生妙招」

現代人講求保健養生，中醫養生歷史悠久，也常有人尋中醫讓身體更健康。在古籍《黃帝內經》中，就提到很多養生方法。那麼中醫養生方法都有哪些妙方，既可以幫助大家身體健康還能延年益壽？

養生方式多元 持之以恆最重要 義守大學暨義大醫院中醫部講座教授陳旺全說明，中醫養生方式多元，以大致可分為3種類型，分別為飲食、穴位及外部按壓。民眾可透過這幾種方式來保健身體，最重要的是必須持之以恆，才能達到養生功效。