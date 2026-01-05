不再一味節食！「直覺飲食」重新聆聽身體訊號 與情緒性進食有何分別？

不再一味追求節食與飲食控制，不要求嚴格計算熱量或營養比例，「直覺飲食(intuitive eating)」強調傾聽身體的飢餓與飽足訊號，近年來逐漸受到關注。CNBC報道，在TikTok上「#intuitiveeating」標籤已有超過20萬則貼文，不少用戶分享，當他們不再追蹤各類營養素的攝取量，而是感到飢餓就吃、飽了就停下，與食物的關係反而變得更健康、更自在。 美國夏威夷大學營養學教授Jinan Banna營養師指出，確實對食物的態度不用過度僵化，所有食物都可以適量攝取，不過還是要先確認自己感受到的「餓」，到底是情緒性進食，還是肚子真的餓了，她也教大家用進食前後的感受分辨。

不設限、不標籤 營養師說明何謂「直覺飲食」 Banna營養師指出，直覺飲食的核心在於「相信自己的身體」，吃甚麼、吃多少，取決於個人的飢餓程度與身體回饋，不用再額外設定規則或飲食清單。她表示，直覺飲食本質上是對「節食」的反思與拒絕，不再替食物貼上好或壞的標籤，而是將焦點放在相信自己的身體。 天后泰勒絲早在 15 年前就這樣吃 「療癒食物」不刻意戒 這股近年流行的新興飲食概念，其實早在15年前就出現在流行天后泰勒絲(Taylor Swift)的生活中。她在2010年接受專訪時就分享，自己平日會盡量吃得清淡、健康，例如沙律、乳酪與三文治，也不喝含糖飲料，但絕不以嚴苛或死板的方式要求自己。 「我不喜歡替自己訂下太多不必要的規則，既有的常識，我們其實都知道甚麼對自己有益。」泰勒絲當時表示，到了周末，她也會自在享用雪糕、餅乾、漢堡等「療癒食物」，還會到咖啡廳點一杯南瓜香料Latte，從不刻意放棄自己喜歡的食物。Banna營養師認為，泰勒絲當年對飲食的態度，理念與直覺飲食相當符合，也就是在留意健康的同時，也保留享受美食的彈性、從中感到愉悅。

身心健康比規則更重要 但小心情緒性進食混淆視聽！ Banna營養師進一步指出，所有食物在適量的前提下，都可以被納入飲食中；過於極端的限制，反而身心健康都可能受影響，與食物之間的關係也將惡化。研究顯示，直覺飲食與較佳的心理健康、較低的飲食失序風險，以及較少暴飲暴食有關，對體重穩定也可能帶來正面影響。不過，她也提醒，剛開始嘗試直覺飲食時，有些人可能會因長期的壓抑，而很難回過頭來允許自己多吃，或一不小心就吃太多。 此外，學會分辨真正的飢餓與「情緒性進食」也很重要。Banna營養師說，真正的飢餓通常會伴隨疲倦、煩躁或肚子的咕嚕咕嚕叫，且吃下任何食物都能滿足；相反地，情緒性進食多半不是肚子餓，而是因為感到壓力、無事可做，或外在刺激如食物廣告等影響，常伴隨對特定食物的渴望，進食後可能感到莫名的內疚。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】