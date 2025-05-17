不再為疤痕猶豫！年近70歲長者切除腮腺腫瘤 安心手術、無痕恢復

一名年近70歲的男性長者，患有腮腺良性腫瘤長達2年多。由於傳統腮腺手術的顏面頸部疤痕及顏面神經損傷風險，讓他對於是否接受手術一事猶豫徘徊。但因腫瘤逐年變大且患部漸感壓痛，於是前往臺北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主任賴建仲門診諮詢。

賴建仲主任表示，頭頸部腫瘤的治療，常因手術路徑切口的需要，而在顏面及頸部留下另人側目凝矚的疤痕，新穎的機械臂手術則迎合了微創、功能保留及美觀維持等三大外科手術發展的趨勢。達文西手術系統是當前主流，經由自然或隱匿的孔口，循微創路徑，減少對周遭組織的破壞，並藉立體放大視圖和高自由度的手臂器械，提供精準安全的手術。在耳鼻喉頭頸外科的運用，目前主要有兩大類的術式：經口機械手臂手術與隱疤機械手臂手術。

機械臂手術迎合了微創、功能保留及美觀維持等三大外科手術發展的趨勢。

部分頭頸部病症可進行機械臂手術評估 兩全其美

賴建仲主任說明，以機械手臂微創手術來治療，與傳統性開放性手術相比，因能減少手術損傷，選擇切口位置，從而帶給患者的好處包括：(1)疤痕小或隱，而降低感染風險；(2)功能最大保留，對重要結構、組織、肌肉或皮膚有較小的傷害，且降低併發症及後期吞嚥障礙等風險。減少氣管切開術的使用；(3)失血少，降低輸血風險；(4)疼痛度低或中等；(5)恢復快；(6)住院短。

賴建仲主任也羅列以下的頭頸部病症，手術前可以洽詢機械臂手術醫生來進行達文西的術前評估工作：