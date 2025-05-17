不再為疤痕猶豫！年近70歲長者切除腮腺腫瘤 安心手術、無痕恢復

一名年近70歲的男性長者，患有腮腺良性腫瘤長達2年多。由於傳統腮腺手術的顏面頸部疤痕及顏面神經損傷風險，讓他對於是否接受手術一事猶豫徘徊。但因腫瘤逐年變大且患部漸感壓痛，於是前往臺北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主任賴建仲門診諮詢。
機械臂手術三大優勢 微創、功能保留及美觀維持
賴建仲主任表示，頭頸部腫瘤的治療，常因手術路徑切口的需要，而在顏面及頸部留下另人側目凝矚的疤痕，新穎的機械臂手術則迎合了微創、功能保留及美觀維持等三大外科手術發展的趨勢。達文西手術系統是當前主流，經由自然或隱匿的孔口，循微創路徑，減少對周遭組織的破壞，並藉立體放大視圖和高自由度的手臂器械，提供精準安全的手術。在耳鼻喉頭頸外科的運用，目前主要有兩大類的術式：經口機械手臂手術與隱疤機械手臂手術。
部分頭頸部病症可進行機械臂手術評估 兩全其美
賴建仲主任說明，以機械手臂微創手術來治療，與傳統性開放性手術相比，因能減少手術損傷，選擇切口位置，從而帶給患者的好處包括：(1)疤痕小或隱，而降低感染風險；(2)功能最大保留，對重要結構、組織、肌肉或皮膚有較小的傷害，且降低併發症及後期吞嚥障礙等風險。減少氣管切開術的使用；(3)失血少，降低輸血風險；(4)疼痛度低或中等；(5)恢復快；(6)住院短。
賴建仲主任也羅列以下的頭頸部病症，手術前可以洽詢機械臂手術醫生來進行達文西的術前評估工作：
- 頭頸部良、惡性腫瘤：顱底腫瘤、口腔腫瘤、口咽腫瘤(扁朓腺癌、舌根癌、會厭谿癌)、下咽腫瘤、喉部腫瘤、唾液腺腫瘤(腮腺、下頷腺)、甲狀腺腫瘤等。
- 阻塞性睡眠呼吸中止症：懸雍垂顎咽成型術、舌根減積手術、聲門上區成型術等。
- 其他：莖突過長症候群、環咽肌切開術等。
腮腺腫瘤切除不留痕 機械臂手術兼顧美觀與安全
當代機械臂手術挾其微創、功能保留及美觀維持等優勢，提供給合適的患者精準、安全和治療兼具美觀維持的手術選擇。賴建仲主任為該名病患進行達文西經耳後髪際切口的腮腺腫瘤切除手術，術後恢復良好無併發症，且疤痕隱匿在後頸頭髪裡，患者對此結果十分滿意。
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