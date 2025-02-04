長短腳問題大多因兒時下肢受創傷或發育不良引起的。下肢受創後，骨骼修復過程可能出現差異，甚至影響日後發育，令腿部長度出現變化，造成長短腳問題。而下肢發育不良亦可構成長短腳，所以要確保良好的肌肉發展及脊骨位置的排列，減低長短腳風險。

長短腳是指一條腿比另一條腿長或短的情況，脊骨神經科醫生黎思駿表示，長短腳通常是由於發育、創傷等原因導致長度差異，約有10%至20%的人有不同程度的腿部長度差異。曾有田徑運動員，因家長在子女發育時期未有察覺到長短腳的問題，導致跑步時下腰椎創傷及勞損；經脊醫治療後，患者亦須長期穿著訂做的高低鞋墊彌補長短腳的差別。

或造成髖關節問題

研究調查中發現，長短腳不但會造成下背疼痛，更可引發髖關節炎、壓力性骨折、髖關節鬆動、站姿平衡能力降低、髖關節的力量傳遞系統異常及運動產生傷害等，不容忽視。至於左右腳要差多少公分才足以產生不良影響？研究指出，雙腳差距1公分以上在臨床上被判定為顯著長短腳差異。黎思駿續指，長短腳主要分為結構性和功能性，前者指腿部骨骼本身有長短的差異，通常難以單靠手法治療及運動改善；功能性長短腳則指盆骨排列或下肢肌肉不相稱，大多由後天壞習慣形成，例如不良的生活習慣造成姿勢異常，運動姿勢不對導致脊椎或盆骨發生錯位等，亦是較常見的一種。

初步評估長短腳

仰臥對比目測法：

仰臥平躺，屈髖屈膝並雙腿併攏，觀察兩側膝蓋的高低，如長度不一，則顯示小腿長短不一。再將兩側大腿保持平行繼而觀察膝蓋的長度，若有差異表示可能出現長短腳問題。

跪坐對比目測法：

先雙腿並攏地跪坐在地上，臀部貼合腳心，並把背部挺直，然後觀察大拇趾的長度。如長度不一，則有可能出現長短腳的問題。

鞋墊減長短腳影響

長短腳可能發生在青少年發育期間或成年期(外在因素)。家長如發現成長期的孩童左右腳實際差異大於2公分以上，建議尋求專業意見及作詳細的全脊評估。成年期的功能性長短腳可能伴隨疼痛，若發現症狀則建議及早就醫接受治療以避免情況加劇。造成功能性長短腳的原因有很多，找出功能性長短腳所造成的原因才能對症下藥，改善情況。除了解決痛症外，脊醫亦會因應情況採用不同方法調整移位的問題，也可以藉由矯形鞋墊，有效改善長短腳對患者造成的影響，故切勿耽誤治療。