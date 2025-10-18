不分年齡！慢性便秘可能係疾病徵兆

便秘不只是成人困擾！一名小學四年級孩童因便秘出現腹痛、食慾不振，媽媽以為挑食，兩周內體重急速下降，影響上課專注力。至新竹臺大分院胃腸肝膽科就醫後，才發現是慢性便秘造成腸道蠕動變慢，經藥物與生活習慣調整後逐漸改善。

新竹臺大分院胃腸肝膽科林弘堯醫生指出，早前研究顯示，小學學童便秘盛行率高達32.2%，女童比男童高約7個百分點，顯示便秘跨年齡層皆為「全民困擾」。慢性便秘可能是糖尿病、甲狀腺低下、大腸激躁症等疾病徵兆；部分藥物如鴉片止痛藥、抗抑鬱藥也會誘發；腸道腫瘤、外壓、神經病變或術後腸黏連亦可能導致便秘；排除病因後，多屬「慢性非特異性便秘」，此時生活習慣調整是關鍵。

成人每日建議水量約為「體重(公斤)x 30c.c.」，兒童依年齡、體重與活動量調整。避免短時間大量飲水，應均衡分配全天。水溶性纖維如燕麥、水果、蔬菜、地瓜及全穀類可軟化糞便、促進排便。規律運動可刺激腸蠕動，縮短糞便停留時間，減少便秘機率。

飲食須留意 藥物治療需專業評估

常攝取高油、高鹽、少蔬果食物，易加重便秘。林醫生建議，可多搭配水溶性纖維食材如水果、蔬菜、地瓜，並適量補充水分，避免一次吃太多燒烤、油炸食物。搭配輕度運動，如散步或伸展，可幫助腸道蠕動，減少腸胃不適。

林醫生提醒，便秘雖不致命，但可能隱藏健康風險，需由專業醫生評估用藥，常見瀉劑包括滲透型、刺激型、膨脹型與鹽類瀉劑，需依健康狀況選擇；心腎功能不佳者不宜用鹽類瀉劑，有腸阻塞或腹腔黏連病史者，避免膨脹型或刺激型瀉劑；林醫生建議，若調整生活習慣後仍便秘，應及早就醫。

