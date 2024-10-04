不到40歲就男性更年期？醫列「治療方式」重振雄風

41歲阿信去年剛新婚不久，沒想到房事問題就嚴重打擊自信，原來他不僅「1分鐘就繳械」，自嘲「連等候勃起時間都比愛愛時間長」，白天上班更沒多久就開始虛累累，經安排抽血檢測睾固酮指數顯示偏低，綜合判斷應是男性更年期提早報到。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，最近有不少門診患者詢問性功能障礙問題，多數都是五、六十歲，但也不乏40歲出頭的中年男子，最普遍的狀況都是體力變差、性慾衰退、勃起時變得較不堅挺，甚至覺得整天都缺乏活力、生活沒有樂趣等，更嚴重者甚至會變得悲觀，對於未來沒有期待等，諸如上述的前兆，都代表可能已經進入「男性更年期」。

隨著年齡增加，睾固酮分泌濃度會從高峰期約15至30歲，以每年1%至2%的速率下降，40歲後就會開始出現較明顯的「男性更年期」症狀。

抽血檢測睾固酮濃度 針劑、凝膠或者口服荷爾蒙改善

邱鴻傑指出，隨著年齡增加，睾固酮分泌濃度會從高峰期約15至30歲，以每年1%至2%的速率下降，40歲後就會開始出現較明顯的「男性更年期」症狀，大約45到55歲之間會更明顯，近年來受到壓力、肥胖及不良飲食習慣影響，睾固酮不足有年輕化的趨勢，甚至有人不到40歲就發生。

因此為了確認是否進入更年期，門診時會以抽血檢測睾固酮濃度，加上臨床症狀作為診斷的依據，一旦生化檢測睾固酮濃度低於300或350ng/dl(每個治療準則仍有些許差異)，以及符合低睾固酮臨床症狀時，就會評估服藥改善，一般會建議採用針劑、經皮膚凝膠、經鼻內凝膠或者口服製劑荷爾蒙，但建議必須與專科醫師評估以及完整檢查，例如排除潛在前列腺癌等，才能開始補充治療。