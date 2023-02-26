不只三高！小心高血壓導致「第四高」引發洗腎危機

想要維持健康長壽，除了要注意大家最熟知的三高問題：高血壓、高血糖、高血脂外，你知道還有第四高「高腎壓」嗎？且一旦沒有控制良好，嚴重不僅引起腎衰竭，還可能危及生命；臺大醫學院內科教授暨臺大醫院心導管室主任，同時也是內科部整合醫學科主任的王宗道醫師指出，除了血糖可能引起腎臟問題，許多高血壓患者都容易忽略高腎壓的嚴重性，臨床上，約20%至30%洗腎患者都因過去高血壓控制不良埋下腎臟功能損壞的危險因子，最終導致洗腎的不歸路。 腎臟壓力過大導致腎臟病 嚴重恐面臨洗腎 事實上，高腎壓就是因腎臟血壓過高所導致。腎臟不僅是調控血壓的重要器官，它也對血壓反應十分敏感，當人體處於高血壓狀態時，會連帶使腎絲球壓力升高，這時會衍生蛋白尿增加、腎臟過濾功能受影響兩方面問題；王宗道教授解釋，當腎臟中的腎絲球壓力過大時，長期下來會使腎絲球結構硬化、細胞壞死，過濾功能下降，也就是慢性腎臟病，最終就得面臨透析，也就是俗稱的洗腎。

高腎壓未有任何徵兆 醫師：定期檢查是關鍵 但要如何及早發現有高腎壓呢？這時就得靠定期檢查找出可能的危險因子；王宗道教授提及，許多民眾都會擔心尿尿泡沫比較多會不會就是腎臟病的表現，但其實飲食、各種蛋白質攝取都可能引起類似症狀，尤其高腎壓患者往往沒有任何感覺，與尿尿泡沫也沒有關係，因此得透過高血壓相關器官病變(HMOD, hypertension-mediated organ damage)的臨床檢查，包括心臟心電圖是否有心臟肥厚變化，以及尿液檢驗是否有出現微蛋白尿或蛋白尿，腎絲球過濾率是否下降過快等及早發現病症。

患者擔心吃太多藥恐傷腎？醫師：錯誤觀念 王宗道教授進一步解釋，許多人都以為吃藥會傷腎，這是錯誤觀念！在2022臺灣高血壓治療指引列出的十大類降血壓藥物中，整體而言，所有降血壓藥物都對腎臟具有保護力；其中又以ACE-I/ARB及SGLT2抑制劑兩大類藥物，特別能夠有效降低腎絲球壓力，達到腎臟保護作用。 王宗道教授說明，ACE-I/ARB主要是擴張「出腎絲球小動脈」，因此能降低腎絲球壓力，SGLT2抑制劑原本是降血糖藥物，使用時血壓會微幅降低，現在也可用來治療心衰竭及顧腎，且這些作用對非糖尿病人一樣有效，它的作用機理是幫助「入腎絲球小動脈」收縮，因此能有效將腎絲球壓力下降。 近期多項全球大型臨床研究也證實，與安慰劑組相比，接受SGLT2抑制劑治療的腎臟病患者，數周腎臟相關檢驗數據如蛋白尿降低就有明顯差距，腎臟臨床事件包括洗腎、死亡明顯減少，能有效延緩或避免患者進入洗腎階段。ACE-I/ARB和SGLT2抑制劑兩種藥物，雖作用機轉不同，但卻能相輔相成，各別能幫助患者減少尿蛋白量約30%，合併使用更有加乘效果。