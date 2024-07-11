不只乙丙肝，「這1肝病」已變新世代隱形危機！ 40+應盡早篩查

隨醫療與藥物普及，乙丙肝炎威脅降，反之因不良飲食與習慣導致的脂肪肝成最易被忽略的隱形殺手。

過去香港社會曾飽受肝炎所苦，肝炎更惡化成肝硬化與肝癌等慢性肝病。但隨疫苗與藥物普及，肝病的成因與流行病趨勢也出現轉變。

乙丙肝之外 更須留意脂肪肝

羅東博愛醫院胃腸肝膽科江明峯主任表示，隨醫療與藥物普及，乙型、丙型肝炎威脅降，反之因不良飲食與習慣導致的脂肪肝成最易被忽略的隱形殺手。脂肪肝是近十年來最容易被忽略的肝病，也是新陳代謝症候群的一種，脂肪在肝臟過度的堆積，導致肝臟長期發炎，疾病可能直接進展為肝癌，且初期大多無症狀。

他舉例，診間便曾遇兩名介於30至40歲的女性病人，因擔任護理人員，長期忙碌輕忽脂肪肝危害，已惡化為肝癌，所幸及時發現，手術切除肝腫瘤救回一命。