不只乙丙肝，「這1肝病」已變新世代隱形危機！ 40+應盡早篩查

過去香港社會曾飽受肝炎所苦，肝炎更惡化成肝硬化與肝癌等慢性肝病。但隨疫苗與藥物普及，肝病的成因與流行病趨勢也出現轉變。
乙丙肝之外 更須留意脂肪肝
羅東博愛醫院胃腸肝膽科江明峯主任表示，隨醫療與藥物普及，乙型、丙型肝炎威脅降，反之因不良飲食與習慣導致的脂肪肝成最易被忽略的隱形殺手。脂肪肝是近十年來最容易被忽略的肝病，也是新陳代謝症候群的一種，脂肪在肝臟過度的堆積，導致肝臟長期發炎，疾病可能直接進展為肝癌，且初期大多無症狀。
他舉例，診間便曾遇兩名介於30至40歲的女性病人，因擔任護理人員，長期忙碌輕忽脂肪肝危害，已惡化為肝癌，所幸及時發現，手術切除肝腫瘤救回一命。
脂肪肝好發年齡下降 這些人都屬高風險族群
過去脂肪肝好發年齡層約為50歲以上，但隨飲食精緻化，年齡層有下降的趨勢。江明峯醫生表示，年紀邁入中年、平時工作忙碌、少運動、經常外食的亞健康族群，正是脂肪肝高危險群。
脂肪肝牽連全身器官 定期檢查莫輕忽
脂肪肝是可透過飲食與生活型態調整而逆轉的肝病，但一旦惡化為肝硬化或肝癌，就不單是飲食減重控制或減重就可處理的。江明峯醫生強調，不是肥胖才會造成脂肪肝，脂肪肝是全身系統性新陳代謝疾病一環，實際上的危害如腦部、心血管、腎臟等多種慢性病，遠比想像還要可怕。
因此，全民都應透過篩檢察覺危害，並積極透過生活型態改變逆轉脂肪肝。尤其40歲以上建議每年進行一次腹部超聲波檢查，及早發現肝異常。
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