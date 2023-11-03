不只性功能障礙！中年男性愛發脾氣小心是更年期

56歲的柯先生近半年來工作時總是疲憊不堪，一到下午就在電腦前頻頻打瞌睡，眼皮又沉又重，但他工作時間正常，睡眠也夠，檢查肝功能也是正常的。他後來到了泌尿科檢查才發現睾酮低下，驚覺碰上男性更年期。

性功能障礙 非唯一男性更年期指標 衛福部彰化醫院泌尿科醫生蔡卓榮表示，柯先生白天疲累不已，檢查肝功能及腎功能都正常，除了虛累之外，他也自覺變得沒有耐性，對妻兒常發脾氣，後來同事提醒他，男性也有更年期，他才轉到泌尿科就診。 經抽血檢查，柯先生的睾酮濃度只有2.1 ng/ml(正常值3~10ng/ml)，顯示睾酮低下，因為它是最主要的男性荷爾蒙，所以也被稱為「男性荷爾蒙低下症」，通常發生在40歲以上，俗稱為男性更年期。隨著年齡愈大，睾酮低下的可能性就愈高，也可能出現很多方面的問題，並非像一般人刻板認為，出現性功能障礙才是缺乏男性荷爾蒙，像本起個案的柯先生並沒有性慾低下或性功能障礙，反而是在其他方面出現障礙。

睾酮低下 影響情緒及三高病情 睾酮低下可能造成情緒方面的沮喪、易怒、認知障礙、失眠、抑鬱、注意力不集中等，身體狀況也可能衰退，諸如疲累、沒精力、骨質流失、骨質疏鬆、肌肉鬆弛、肌耐力衰退等，也因為影響體內的新陳代謝，高血糖、高血脂、高血壓的三高患者也會出現病情較難控制的情況。