不只擾人清夢！「睡眠窒息症」有哪些影響？與一般打鼻鼾差異何在？

輔大醫院耳鼻喉科胡皓淳醫生提醒，睡眠窒息症不僅會影響睡眠品質，還可能對心臟、腦部和其他系統造成長期傷害，且相關症狀大多在睡覺時出現，使得多數人難以察覺。

睡覺時打鼻鼾，不只嚴重干擾枕邊人的睡眠，如果打鼻鼾聲太大、伴有嗆咳或是突然中斷，有可能是「睡眠窒息症」！輔大醫院耳鼻喉科胡皓淳醫生就提醒，睡眠窒息症不僅會影響睡眠品質，還可能對心臟、腦部和其他系統造成長期傷害，且相關症狀大多在睡覺時出現，使得多數人難以察覺。

除了打鼻鼾聲大、會中斷 睡眠窒息症還有這些症狀

胡皓淳醫生說明，睡眠窒息症(OSA，Obstructive Sleep Apnea)是一種在睡眠過程中，反覆出現呼吸暫停或氣流減少的睡眠障礙，最明顯的夜間症狀是大聲打鼻鼾和呼吸暫停。這種打鼻鼾聲通常音量極大且不規律，在呼吸暫停後會突然中斷，隨後伴隨喘息或嗆咳聲；呼吸暫停一般持續超過10秒，每晚可能發生數十次到數百次不等。其中呼吸中止後突然發出的喘氣或窒息聲，是身體自動恢復呼吸的反應。

由於大腦不斷喚醒身體，患者可能會在夜間醒來，但此時大多處於半夢半醒的狀態，患者一般無法記得這些短暫的清醒時刻。除此之外，睡眠窒息症會增加夜間排尿的頻率，患者即使喝水量正常，仍會頻繁起床上廁所。有些患者也可能因為氣道阻塞，而出現不自覺的磨牙。

胡醫生指出，睡眠窒息症也可以透過白天症狀判斷。由於夜間睡眠頻繁被打斷，患者在白天會感到異常疲倦、注意力難以集中，尤其發生在駕駛時，更可能增加事故風險。再者，氧氣濃度下降會引起血管擴張，導致晨起後的頭痛，位置通常在額頭和後腦。睡眠不足也會影響腦部功能，可能使得思考遲鈍、工作或學習效率降低、記憶力下降。長期睡眠質素欠佳還可能引發情緒波動，患者容易覺得煩躁、焦慮甚至抑鬱。此外，患者也會因睡眠中張口呼吸，而感到口乾或喉嚨不適。