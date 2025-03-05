不只是睡不好而已！「打呼聲大」可能是三高或中風警號

45歲的劉先生長期因為打鼾導致淺眠、頻繁夜尿，白天上班精神不濟，甚至影響了夫妻的睡眠質素。在健康檢查後他才發現，睡眠窒息症不只是「打呼聲大」，還可能導致高血壓和高血糖等問題。

睡眠窒息症發生率男高於女 嚴重會併發心血管疾病 光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部謝慶宏醫生表示，男性罹患睡眠窒息症的比例約為女性的4至5倍，而肥胖或體脂較高者更容易受到影響。這種疾病不僅干擾睡眠，還可能引發高血壓、心律不整、心臟病和中風等嚴重併發症。

全方位顎咽懸吊手術 改善上呼吸道阻塞 為徹底改善劉先生長期受睡眠品質不佳困擾，謝慶宏醫生為劉先生施行全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術，有效解決上呼吸道阻塞。謝慶宏醫生解釋，全方位顎咽懸吊手術採用羽毛線埋線拉提技術，藉由拓寬顎咽空間，減少對肌肉組織的影響，術後不適如吞嚥困難的情況大幅降低。

如有打鼾聲漸增或睡一半暫停呼吸 宜盡早評估 手術後，劉先生的睡眠質素明顯改善。他表示，如今每晚都能安穩入睡，打鼾聲不再干擾妻子，白天精神充沛，連高血壓與高血糖的數值也回歸穩定，生活質素大幅提升。謝慶宏醫生提醒，如發現枕邊人的打鼾聲逐漸增強，或發現睡到一半暫停呼吸的情況，建議盡早接受評估，以免損害健康降低生活質素。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】