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健康
2025-03-05 18:30:00

不只是睡不好而已！「打呼聲大」可能是三高或中風警號

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睡眠窒息症

為徹底改善問題，謝慶宏醫生為劉先生施行了全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術。

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45歲的劉先生長期因為打鼾導致淺眠、頻繁夜尿，白天上班精神不濟，甚至影響了夫妻的睡眠質素。在健康檢查後他才發現，睡眠窒息症不只是「打呼聲大」，還可能導致高血壓和高血糖等問題。

睡眠窒息症發生率男高於女 嚴重會併發心血管疾病

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部謝慶宏醫生表示，男性罹患睡眠窒息症的比例約為女性的45倍，而肥胖或體脂較高者更容易受到影響。這種疾病不僅干擾睡眠，還可能引發高血壓、心律不整、心臟病和中風等嚴重併發症。

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睡眠窒息症不僅干擾睡眠，還可能引發高血壓、心律不整、心臟病和中風等嚴重併發症。

睡眠窒息症不僅干擾睡眠，還可能引發高血壓、心律不整、心臟病和中風等嚴重併發症。

全方位顎咽懸吊手術 改善上呼吸道阻塞

為徹底改善劉先生長期受睡眠品質不佳困擾，謝慶宏醫生為劉先生施行全方位顎咽懸吊手術及舌根肥大減積手術，有效解決上呼吸道阻塞。謝慶宏醫生解釋，全方位顎咽懸吊手術採用羽毛線埋線拉提技術，藉由拓寬顎咽空間，減少對肌肉組織的影響，術後不適如吞嚥困難的情況大幅降低。

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如有打鼾聲漸增或睡一半暫停呼吸 宜盡早評估

手術後，劉先生的睡眠質素明顯改善。他表示，如今每晚都能安穩入睡，打鼾聲不再干擾妻子，白天精神充沛，連高血壓與高血糖的數值也回歸穩定，生活質素大幅提升。謝慶宏醫生提醒，如發現枕邊人的打鼾聲逐漸增強，或發現睡到一半暫停呼吸的情況，建議盡早接受評估，以免損害健康降低生活質素。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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