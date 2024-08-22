不只晚開口說話、不會走路 孩子有「這些情況」恐是發展遲緩

2020年之後出生的幼兒因逢COVID-19疫情肆虐，接受隔離的寶寶們在語言、認知、情緒及肢體等發展上大多較慢，這群幼童現已陸續上學，對於發展遲緩的孩童，家長可以怎麼做？
孩子晚開口說話、不會走路 盡早接受評估療育
衛生福利部南投醫院復健科洪麗珍職業治療師表示，許多家長大多知道當孩子晚開口說話時，代表可能要留意是否語言發展較緩慢；超過1歲還不會走路則可能是大動作發展較慢。不過，除了說話較慢、走路較慢之外，還有一些「問題」是需要家長警覺，盡早讓孩子接受評估、療育。
留意孩子行為 恐藏發展上的問題
2歲多的小俊在新冠疫情期間出生，當時幾乎不出門，怕地板有病菌也沒讓孩子在地上爬行。家長近期發現小俊看到有興趣的東西會強行奪取，拿不到就大聲哭叫，也不主動與家人互動，家人想跟小俊互動只能靠聲光玩具吸引，但也只能維持約10秒鐘；另名1歲半的小毅個性溫馴，不吵不鬧，阿嬤對於金孫的乖巧相當自豪，說小毅都自己乖乖坐著，文質彬彬，超級好帶。
洪麗珍指出上面兩個案例，小俊對人沒有興趣，小毅活動力欠佳，這其實都有可能存在發展上的問題。
把握0至3歲黃金治療期 讓發展趕上同齡孩童
洪麗珍強調，如果孩子的語言、認知、動作、情緒及人際適應等各方面的表現明顯落後同齡的孩童，就可能是發展遲緩，這時家長應警覺，並帶孩子至復健科初步檢查，醫生會視幼兒的情況安排評估。
在6歲以前，尤其是0至3歲的發展遲緩兒童在經過早期發現、早期療育，是有機會減輕症狀，甚至趕上同齡孩童的能力。
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