不只海鮮、雞蛋 也有人對白飯過敏！營養師教如何抗發炎及紓緩

常常會聽到生活周邊有人說「我對海鮮過敏」或是「不可以吃雞蛋因為會皮膚癢」等食物過敏的狀況。造成過敏的食物種類不盡相同，當享用完食物之後，可能會出現身體上的異常症狀，例如皮膚濕疹搔癢、呼吸急促、腸胃不適等過敏反應，不過為甚麼會過敏？當食物過敏該怎麼辦？

台灣衛生福利部南投醫院黃淑敏營養師指出，過敏反應是人體本能的反應機制。當外來物入侵體內，人體的免疫系統會啟動防禦機制，消滅入侵物來保護身體安全。但如果人體內的免疫系統無法抵擋或無法辨識外來物入侵體內時，就會導致身體器官產生傷害，產生過敏反應現象。一般會有局部性反應如:濕疹、過敏性鼻炎、氣喘及過敏性腸胃炎。或是全身性反應如：過敏性休克，嚴重或許會有生命危險。

哪些食物最容易引起過敏呢?黃淑敏營養師表示，易產生過敏反應的食物如：花生、蝦蟹、蠔、合桃及魚類、蛋甚至發酵食品、酒、米飯等。主要是這些食物大多含有組織胺。而組織胺會隨著食物新鮮度下降而逐漸升高。體內組織胺升高會造成皮膚癢、打噴嚏、鼻塞、流鼻水等症狀。最好的改善方法就是盡量吃新鮮食物，不確定是否新鮮的食材就不要輕易嘗試。

當急性過敏發作期可由醫生開立抗組織胺藥物處置，但在日常中其實也有營養素可以改善過敏症狀，例如維生素C、維生素E和維生素A/胡蘿蔔素這幾種抗氧化維生素。

維生素 C 、 E 、 A 及胡蘿蔔素 抗發炎及抗過敏

當急性過敏發作期可由醫生開立抗組織胺藥物處置，但在日常中其實也有營養素可以改善過敏症狀。例如維生素C、維生素E和維生素A/胡蘿蔔素這幾種抗氧化維生素，具有抗發炎及抗過敏的作用。

黃淑敏營養師指出，維生素C的食物來源有青椒、椰菜花、棷菜、番茄、柑、木瓜、番石榴、芒果、草莓、西柚等。維生素E食物來源則是深綠色蔬菜、小麥胚芽、植物油等。維生素A在綠色及黃色蔬菜、水果中含有維生素A的前驅物質，稱為胡蘿蔔素(carotene)。

其中主要為β-胡蘿蔔素(β-carotene)，食物包括：鮮黃及鮮橙色的蔬菜水果以及深綠色的蔬菜等。當然也可以到醫療院所抽血檢測自己的致敏原，檢查看那些食物是導致過敏的原因，避免食用含有致敏原的食物而引起過敏反應，若出現因飲食後產生過敏症狀時，應盡快求醫。

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