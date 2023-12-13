不只用在癌症！蟹足腫影響外觀 放射治療根治解決困擾

蟹足腫如果是發生在顯而易見之處會因外觀而影響社交生活，也妨礙到衣服的穿搭。

放射治療總被人和癌症聯想在一起，其實，生活中常見的「蟹足腫」也可以用放射治療，簡單有效。48歲的蘇小姐1年前在右後背靠肩處長出蟹足腫，不僅影響外觀，更影響穿搭，透過外科手術合併放射治療，一舉解決困擾。

彰化醫院放射腫瘤科吳俊玠醫生表示，蟹足腫起因於皮膚傷口修復時，過度活化的纖維母細胞、發炎細胞失去控制，在不斷進行修復的過程中，導致局部的發炎反應和疼痛，進一步向上隆起而形成疤痕組織，並且向外擴張超過原先的範圍，雖然不會危及生命，但傷口周圍可能持續發紅、發癢，甚至不時有刺痛感。

吳俊玠醫生表示，蟹足腫產生的機制還不清楚，一般認為與體質有關，好發於前胸、耳垂、關節等部位。最讓人困擾的是，如果是發生在顯而易見之處會因外觀而影響社交生活，也妨礙到衣服的穿搭。第一線治療還是以保守治療為主，例如直接在疤痕注射類固醇藥物、冷凍治療、使用矽膠繃帶。若是這些治療皆無效或反覆發作，可以考慮到放射腫瘤科門診評估放射治療。

放射治療降低復發率 這些情況要避免

吳俊玠醫生指出，放射治療首先由外科醫生執行手術，切除隆起擴張的疤痕組織，在手術後的24小時內開始執行放射治療，用電子射束，把放射線的劑量限縮在淺層的皮膚組織，減少其他器官暴露於放射線。而放射線療程3至5次後，可下降復發率，簡單有效，很快就恢復平整的皮膚外觀。

值得注意的是，對於有蟹足腫體質的患者，一定要避免新的傷口產生，譬如說摳抓青春痘、穿耳洞、刺青都要盡量避免，即使蟹足腫治好了，也無法保證其他位置不會長出新的蟹足腫。

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