不只皮膚問題 冀多支援濕疹家庭

濕疹是香港以至全球最常見的兒科皮膚病，而且發病率呈上升趨勢，2022年香港小一及小二學童濕疹發病率高達41.6%，情況不容忽視。而濕疹不單是皮膚問題，更可能影響學習、成長，甚至家庭關係和加重經濟負擔，病友組織濕疹關注組及香港過敏協會希望政府可增撥資源，在藥物及情緒上支援濕疹家庭。 皮膚科專科醫生何景文表示，濕疹常見症狀包括出紅疹、痕癢、滲血或滲水，「如果情況持續，長遠還會出現鱗屑、皮革樣增厚及乾燥等皮膚問題。」成因則與遺傳因素、環境因素及患者的免疫成熟因素有關。當皮膚屏障功能出現障礙，表皮留不住水分，以及致敏原進入真皮層造成的刺激，就會誘發炎症反應。

可致認知發展遲緩 香港過敏協會主席及兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工指，濕疹不單是皮膚問題，「就患者個人而言，為避免致敏原，衣著選擇有所限制，飲食上也要戒口；持續痕癢和痠痛或致搔抓至出血，又影響睡眠質素，繼而情緒變差易煩躁，出現行為問題；外觀會被標籤為負面印象，對社交造成障礙，也影響體育活動、洗澡等日常生活。」外國亦有研究指，濕疹學童缺席較多，較難集中上課或溫習，影響學業；也可能導致生長遲緩及認知/神經發展遲緩。

家長同受煎熬 濕疹學童的家長也同受煎熬，為照顧子女會有更多的失眠日數，每周須花額外9.5小時處理子女濕疹問題，67%有感因此工作表現下降、82%擔心子女濕疹復發、54%感到哀愁或抑鬱。家長每年須帶子女見醫生7至23次不等，視乎嚴重程度。除治療開支，家長也擔心治療時間、效果及副作用。何學工認為，「兒童濕疹應及早治理，以免病情惡化及變成慢性，影響身心發展。」 處理炎症如救火 何景文以「房屋起火」比喻濕疹的治療，「房屋起火當然要救火，就像濕疹發病要先控制炎症一樣，醫生會因應炎症情況使用合適『救火工具』，包括不同劑量的外用類固醇，然後就要修復房子，做好預防復發的工作，例如避免誘發因素、適當使用護膚霜，認識正確的皮膚護理方法等。」對應中度至嚴重濕疹，較新有新型生物製劑及口服小分子藥物JAKi(JAK抑制劑)，前者可用於6個月至5歲的患者，研究指治療16星期後，53%患者可改善七成半或以上，痕癢程度減近半。後者阻截免疫細胞傳訊途徑，適用於12歲或以上人士。 濕疹家庭須面對不少困難，濕疹關注組註冊社工黃敏兒希望，政府能夠將生物製劑安全網資助資格由6歲調低至6個月；推出針對兒童照顧者的社會保障政策，例如提供津貼及增加託兒服務名額；設立心理情緒支援熱線；加強公眾教育，正確認識濕疹，減少歧視。