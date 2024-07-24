不只皮膚！夏天眼睛也要「防曬」 4方法延緩白內障

夏天除了要避免皮膚曬傷，眼睛也要注意防曬。熱愛戶外運動的小豪，夏天最愛爬山、衝浪，每次他都不忘要在皮膚上塗抹厚厚的防曬乳，不過有次百岳登頂回程時突然「眼前一片黑」，一個踉蹌差點跌落碎石陡坡，嚇出一身冷汗。下山後趕緊到眼科檢查，發現紫外線已嚴重傷害眼角膜造成「光害性角膜炎」，若再不好好防護，白內障將會提早報到。

眼睛長時間紫外線暴曬 嚴重將會導致白內障

根據世界衛生組織(WHO)統計，全球每年約有2,000萬例白內障手術，其中約有500萬例與紫外線曝露有關。振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛表示，光線主要是透過水晶體及視網膜中心黃斑部吸收，若眼睛長時間受到紫外線暴曬，眼睛的晶狀體和角膜將受到損害，若未採取適當防護措施，久了將會導致白內障。

現代人愈來愈重視健康，戶外運動風行，再加上溫室效應，每年夏季溫度屢創新高，許粹剛主任認為，眼睛受紫外線傷害的人因此而愈來愈多，近年來中壯年就來開白內障手術的比例也愈來愈高。