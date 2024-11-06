不只能預防病毒感染 打新冠、流感疫苗還能減少中風機率

接種疫苗能夠預防流感、新冠感染，有研究更顯示，接種疫苗後不只能預防這些呼吸道傳染病，還有助於減少中風的機率。

預防中風要小心新冠、流感 「這些」會加重發生機會 天氣漸漸變冷，受到溫度影響，腦中風等心血管疾病風險也會因此增加。亞東醫院中風中心唐志威主任提醒，若要預防腦中風，除了要控制本身的慢性疾病外，這個秋冬也要特別注意新冠、流感，一旦感染會加重腦中風發生的機會。 唐志威主任說明，這主要是因為在腦中風血管硬化的過程中，發炎是一個非常重要的致病機制，一旦感染、發炎造成血管嚴重硬化後，就容易造成血管栓塞，導致腦中風的發生，而流感、新冠感染後會造成一個全新的發炎反應，這樣的發炎反應會導致血管硬化加速。 另外，流感、新冠感染後可能會造成發燒、心跳加快、呼吸喘等症狀，唐志威主任指出，這些也會加重心血管系統的負擔，一旦超過負荷，就會導致心血管系統相關併發症的發生。

研究證實打疫苗除了能預防感染 還能降低中風風險 不過，接種疫苗可以降低流感、新冠感染，減少發炎、血管損傷的機會，外國已有許多研究證實接種流感、新冠疫苗確實可以減少中風的發生。唐志威主任指出，加拿大有一篇大型研究顯示，在2020年的時候發現接種流感疫苗可以降低22.5%中風發生的機會。 唐志威主任表示，另外在英國也有類似的研究發現，打新冠疫苗可以降低中風及腦動脈相關併發症的機會達二至三成，這些研究皆顯示大眾確實可以透過接種疫苗來降低中風產生的機會。 接種疫苗除了可以預防感染之外，還可以保護大腦、心臟功能，因此唐志威主任呼籲，符合疫苗接種資格的人士應打疫苗降低風險，特別是三高(高血壓、高血脂、高血糖)、心腦血管疾病的患者，這個時候記得要去接種流感及新冠疫苗，減少中風和心血管疾病的風險。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】