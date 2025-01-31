不吃早餐增糖尿心血管風險？ 1時段內進食致肥率增50% 營養師揭最佳進食時間

除了吃的食物會對身體造成影響，原來進食的時間也會影響到健康。有營養師引用研究指出，三餐進食時間的重要性，並提醒若不吃早餐，有可能會增加糖尿和心血管病的風險。另外，如果在1個時段內進食，更可能令致肥率增50%。

跳過早餐增糖尿病心血管疾病風險 營養師楊斯涵在其Facebook專頁上分享指，進食時間對於體重管理及整體代謝健康很重要，透過合理安排三餐時間，可以有效減少肥胖及相關代謝疾病的風險。根據一項研究建議，三餐進食的時間點應該如下： 1.避免跳過早餐 研究指，如果不吃早餐，會造成較高的代謝風險，當中包括較高的身體質量指數(BMI)、擴大的腰圍、空腹胰島素水平升高，以及膽固醇和低密度脂蛋白(LDL)增加，從而提升2型糖尿病和心血管疾病的風險。 2.午餐建議在15:00前進食 研究比較不同午餐時間的影響，結果顯示，太晚吃午餐的人在葡萄糖耐受性和靜態能量消耗方面表現不佳，進而影響代謝健康。 3. 晚餐應距離睡前至少2小時 晚餐時間與褪黑激素的分泌有密切關聯。研究發現，若在習慣睡眠時間前2.5小時內進食，會導致高水平的褪黑激素下葡萄糖耐受性下降。此外，晚餐熱量攝取過多的受試者，其胰島素抵抗程度顯著高於早餐攝取熱量較多者。

醒來後兩小時內進食 肥胖風險減少50% 營養師楊斯涵指出，三餐要按照以上進食時間的原因是與3種生理機轉有關： 1.生理時鐘影響 - 生理時鐘與代謝 若在晚上，褪黑激素水平較高時進食，可能引發與肥胖相關的問題，如胰島素抵抗和葡萄糖調節不良。 - 個體生理時鐘類型 晚型生理時鐘的個體在夜間進食(睡前2小時內)時，肥胖的風險增加5倍。

早型生物時鐘的個體在早晨(醒來後2小時內)攝取較高的熱量時，肥胖的風險則減少50%。 2.基因因素 某些基因，如PERILIPIN1和褪黑激素受體1B(MTNR1B)，可能調節進食時間對減重和代謝的影響。 3. 腸道菌叢的影響 晚餐進食時間延遲對微生物菌叢的多樣性及組成產生不利影響。與早進食相比，晚進食會顛覆唾液微生物組的多樣性，這可能對宿主的代謝產生負面影響。