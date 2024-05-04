不同年齡層害怕看牙的原因不同！如何安撫孩子、減少兒童對牙科的恐懼？

許多孩子其實對於看牙很害怕，若是強行抓住他們、用較激烈的手段，孩子會因此更加恐懼。

許多孩子常會覺得看牙醫是件很可怕的事，在看診前就開始抗拒，甚至從家中一路哭到診所都是常有的事，讓家長相當頭疼不知該如何是好。馬偕醫院兒童牙科科主任趙子婷表示，其實不同年齡層看待「看牙醫」這件事有些不同，他們害怕的原因不太一樣，安撫、減少他們害怕的方法也有不同之處。

1 歲前應安排首次看牙 不同年齡害怕看牙的原因不同

一般來說，在18歲以前若有口腔相關問題都算是兒童牙科的臨床範疇，但看牙醫到底該從幾歲開始呢？趙子婷主任提到，現在臨床會希望孩子長第一顆牙之後就可以看牙醫，最晚在1歲生日前就應該安排第一次牙科就診。

但許多孩子其實對於看牙很害怕，若是強行抓住他們、用較激烈的手段，孩子會因此更加恐懼，有了不好的治療經驗後會讓他們更加抗拒看牙醫，後續要再恢復他們對牙科的興趣或信心都會相當困難。這樣的話看診時到底該如何安撫孩子？家長又該如何幫助孩子學會獨立看牙、不再大吵大鬧呢？

首先，要先了解孩子究竟在害怕甚麼，孩子不喜歡看牙科其實並不單純只是害怕看醫生而已。趙子婷主任表示，不同年齡層不喜歡看牙醫的原因其實有些不同：

3 歲以前：

這年齡層的孩子理解能力、溝通能力、判斷能力有限，比較難去分辨不喜歡看牙齒的原因。

4 至 6 歲：

這年齡層已經稍微可以溝通，對於牙科治療較有興趣。他們有時對於牙科的恐懼不一定是真的害怕甚麼東西，常常是害怕一些出自於他們想像的東西，而且這些事物他也未必經歷過，如未被注射過但看到針就覺得害怕、覺得補蛀牙會很痛，或是他想像中拔牙會很痛等。

6 至 12 歲：

這年齡層的小朋友已經可以自己做基礎的對答，他們恐懼的原因主要是與過去經驗有關，例如：他曾經跌倒流血過覺得很痛，因此就對會流血的情況較不喜歡，或是他之前有治療過，接受麻藥注射不舒服他不喜歡，這都可能是他們恐懼的原因。

12 至 18 歲：

這年齡層已經有判斷能力、理解能力，溝通方式也會不太一樣，除了過去經驗以外，他們從外界接收到許多知識，能理解到治療的真實情況，會對治療實際產生的不良反應感到反感，如：他知道注射就是會痛、拔牙就是會痛，而因此有些害怕。