不同年齡層害怕看牙的原因不同！如何安撫孩子、減少兒童對牙科的恐懼？

許多孩子常會覺得看牙醫是件很可怕的事，在看診前就開始抗拒，甚至從家中一路哭到診所都是常有的事，讓家長相當頭疼不知該如何是好。馬偕醫院兒童牙科科主任趙子婷表示，其實不同年齡層看待「看牙醫」這件事有些不同，他們害怕的原因不太一樣，安撫、減少他們害怕的方法也有不同之處。
1歲前應安排首次看牙 不同年齡害怕看牙的原因不同
一般來說，在18歲以前若有口腔相關問題都算是兒童牙科的臨床範疇，但看牙醫到底該從幾歲開始呢？趙子婷主任提到，現在臨床會希望孩子長第一顆牙之後就可以看牙醫，最晚在1歲生日前就應該安排第一次牙科就診。
但許多孩子其實對於看牙很害怕，若是強行抓住他們、用較激烈的手段，孩子會因此更加恐懼，有了不好的治療經驗後會讓他們更加抗拒看牙醫，後續要再恢復他們對牙科的興趣或信心都會相當困難。這樣的話看診時到底該如何安撫孩子？家長又該如何幫助孩子學會獨立看牙、不再大吵大鬧呢？
首先，要先了解孩子究竟在害怕甚麼，孩子不喜歡看牙科其實並不單純只是害怕看醫生而已。趙子婷主任表示，不同年齡層不喜歡看牙醫的原因其實有些不同：
3歲以前：
這年齡層的孩子理解能力、溝通能力、判斷能力有限，比較難去分辨不喜歡看牙齒的原因。
4至6歲：
這年齡層已經稍微可以溝通，對於牙科治療較有興趣。他們有時對於牙科的恐懼不一定是真的害怕甚麼東西，常常是害怕一些出自於他們想像的東西，而且這些事物他也未必經歷過，如未被注射過但看到針就覺得害怕、覺得補蛀牙會很痛，或是他想像中拔牙會很痛等。
6至12歲：
這年齡層的小朋友已經可以自己做基礎的對答，他們恐懼的原因主要是與過去經驗有關，例如：他曾經跌倒流血過覺得很痛，因此就對會流血的情況較不喜歡，或是他之前有治療過，接受麻藥注射不舒服他不喜歡，這都可能是他們恐懼的原因。
12至18歲：
這年齡層已經有判斷能力、理解能力，溝通方式也會不太一樣，除了過去經驗以外，他們從外界接收到許多知識，能理解到治療的真實情況，會對治療實際產生的不良反應感到反感，如：他知道注射就是會痛、拔牙就是會痛，而因此有些害怕。
看診常用2招安撫孩童 3歲前看診姿勢不同減少恐懼
在看診時，牙醫也會以不同的形式來減少孩童看牙的恐懼。趙子婷主任提到，通常牙醫會先做最初級的行為管理「tell-show-do(說、看、做)」，告訴家長、小朋友治療的過程，呈現會使用的工具，並先在手、皮膚上測試給孩子看，讓他知道這沒有威脅性並不會不舒服，之後才會進到嘴巴裡面做檢查。
另外還會做「正向強化」，給予孩子稱讚、告訴他做得很好，許多兒童牙科也會在治療結束後，以送禮物等方式鼓勵孩子。趙子婷主任表示，這些方法在4到6歲這個階段就會開始使用，不過會隨著年齡不同，運用不同的語氣、溝通及相處方式來做調整。
至於3歲以前的孩童，雖然也常會使用tell-show-do跟正向強化，不過他們理解能力有限，需要家長的陪同以及較親善的環境，讓他們更容易放鬆，而且這年齡層的孩子看診姿勢也會較不相同。
趙子婷主任說明，通常4至6歲臨床會希望孩子能盡量自己坐在診療椅上，家長在一旁陪同，但3歲以前，怕他會跌倒或是因為家長不在身邊而沒有安全感，因此會採取「膝對膝(knee to knee)」的坐姿，家長、牙醫膝蓋相對坐，由家長抱著小朋友、牽著手並護住雙腳，讓小朋友頭部躺在牙醫大腿上進行診治。
如何幫助孩子學會獨立看牙？家長應注意「這些」
除了看診時協助安撫孩童外，家長平時也能透過一些方法減少孩子的恐懼，幫助他們學會獨立看牙。趙子婷主任表示，家長可以用具體的方式示範(modeling)，例如：有些卡通影片、內容跟看牙醫有關，可以讓孩子觀看，或是先看過哥哥姐姐或同儕看牙，聽過看牙能獲得獎品等也會是一個誘因。
另外，趙子婷主任也提醒，平時家長應避免講到跟牙科相關的負面字眼，比如有時孩子哭鬧，長輩就會威脅「你再哭，下次就叫醫生把你牙齒拔光」，這會讓孩子心中對醫生跟拔牙產生不好的連結，當孩子看到醫生時就會覺得他是來拔牙的，因而反感排斥。
還有，要減少孩子的害怕其實最重要的是「減少口腔疾病」，趙子婷主任表示，如果孩子有嚴重蛀牙、吃東西會痛，當然就會覺得看牙齒跟痛有關，所以如果都有遵照牙醫建議，減少口腔疾病，在沒有疼痛、不舒服的情況下看牙齒，更有機會讓孩子冷靜下來，在沒有疼痛經驗的時候看牙恐懼感一定會下降。
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