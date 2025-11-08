不吸煙也患肺癌？症狀易被誤當感冒 營養師推介3種食物防肺腺癌

肺癌是香港最常見的癌症之一，亦是頭號致命癌症。 有營養師指出，肺腺癌開始常出現在非吸煙人士身上，而且由於其症狀經常會被誤當成感冒，所以多數被發現時都已經屬中晚期。營養師推介，吃3種食物有助遠離肺腺癌，強化自身免疫力。

不吸煙也患肺癌？

營養師高敏敏在其facebook專頁表示，肺腺癌被譽為「沉默的殺手」，因為其初期通常沒有明顯的症狀，但卻可能在發現時已經進入中晚期。因此，不論是否吸煙，都應該從日常飲食和生活習慣著手，保護肺部健康。高敏敏指出，肺腺癌的主要成因是：

1. 室內空氣污染：

廚房油煙、線香等氣體長期吸入，可能導致肺部慢性發炎。

2. 室外空氣污染：

工廠和汽機車排放的廢氣中，懸浮微粒是肺細胞突變的重要原因。

3. 吸煙：

包括二手煙，煙品中的焦油和致癌物質會直接損害肺部組織。

4. 遺傳因素：