熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-11-08 09:00:00

不吸煙也患肺癌？症狀易被誤當感冒 營養師推介3種食物防肺腺癌

分享：

不吸煙也患肺癌？症狀易被誤當感冒 營養師推介3種食物防肺腺癌

肺癌是香港最常見的癌症之一，亦是頭號致命癌症。 有營養師指出，肺腺癌開始常出現在非吸煙人士身上，而且由於其症狀經常會被誤當成感冒，所以多數被發現時都已經屬中晚期。營養師推介，吃3種食物有助遠離肺腺癌，強化自身免疫力。

不吸煙也患肺癌？

營養師高敏敏在其facebook專頁表示，肺腺癌被譽為「沉默的殺手」，因為其初期通常沒有明顯的症狀，但卻可能在發現時已經進入中晚期。因此，不論是否吸煙，都應該從日常飲食和生活習慣著手，保護肺部健康。高敏敏指出，肺腺癌的主要成因是：

1. 室內空氣污染：

  • 廚房油煙、線香等氣體長期吸入，可能導致肺部慢性發炎。

2. 室外空氣污染：

  • 工廠和汽機車排放的廢氣中，懸浮微粒是肺細胞突變的重要原因。

3. 吸煙：

  • 包括二手煙，煙品中的焦油和致癌物質會直接損害肺部組織。

4. 遺傳因素：

  • 如果家族中有人罹患肺癌，個人罹病的風險會提高。
adblk5
不吸煙也會患肺癌？營養師教吃5種食物遠離肺癌 不吸煙也會患肺癌？營養師教吃5種食物遠離肺癌 不吸煙也會患肺癌？營養師教吃5種食物遠離肺癌 不吸煙也會患肺癌？營養師教吃5種食物遠離肺癌 不吸煙也會患肺癌？營養師教吃5種食物遠離肺癌 不吸煙也會患肺癌？營養師教吃5種食物遠離肺癌

症狀易被誤當感冒

高敏敏提醒，當出現以下症狀時，應提高警覺：

  • 長期咳嗽
  • 食慾不振
  • 體重下降
  • 易疲倦
  • 胸痛
  • 呼吸急促

3種食物防肺腺癌

高敏敏建議，如果要預防肺腺癌，應該吃以下食物：

  • 地中海飲食：多攝取蔬果、健康油脂和全穀類，能抗發炎、增強保護力。
  • Omega-3食物：如三文魚、鯖魚和亞麻仁籽，有助於保護細胞健康。
  • 大豆製品：大豆異黃酮具有抗氧化和抗發炎的作用，能減少致癌風險。
     
肺癌為香港最常見癌症｜症狀/治療/存活率/預防方法（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜甚麼人較易患上肺癌？（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌有甚麼症狀？（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌有甚麼症狀？（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌治療方法（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌相對存活率（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌預防方法（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌預防方法（am730製圖）

小心3大致癌食物

另外，亦建設儘量避免吃以下食物：

  • 加工肉與內臟：高脂肪和鹽分，長期攝取會增加肺腺癌和慢性病的風險。
  • 啤酒和蘋果酒：含有高致癌物，可能誘發癌變。
  • 高鹽飲食：增加發炎反應和血壓負擔。

除了飲食外，亦可以透過以下方法預防肺腺癌：

  • 遠離空氣污染：避免長期暴露於汽車廢氣和油煙。
  • 戒煙或減少吸煙：煙品中的致癌物是最大危險因子。
  • 佩戴口罩：在空氣品質不佳時主動防護，建議使用專用的PM2.5口罩。
  • 養成運動習慣：促進肺部循環，增強身體抵抗力。
  • 定期健康檢查：尤其是有家族病史或高風險的族群，建議安排低劑量電腦斷層檢查。
     

追蹤am730 Google News