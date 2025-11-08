不吸煙也患肺癌？症狀易被誤當感冒 營養師推介3種食物防肺腺癌

肺癌是香港最常見的癌症之一，亦是頭號致命癌症。 有營養師指出，肺腺癌開始常出現在非吸煙人士身上，而且由於其症狀經常會被誤當成感冒，所以多數被發現時都已經屬中晚期。營養師推介，吃3種食物有助遠離肺腺癌，強化自身免疫力。
不吸煙也患肺癌？
營養師高敏敏在其facebook專頁表示，肺腺癌被譽為「沉默的殺手」，因為其初期通常沒有明顯的症狀，但卻可能在發現時已經進入中晚期。因此，不論是否吸煙，都應該從日常飲食和生活習慣著手，保護肺部健康。高敏敏指出，肺腺癌的主要成因是：
1. 室內空氣污染：
- 廚房油煙、線香等氣體長期吸入，可能導致肺部慢性發炎。
2. 室外空氣污染：
- 工廠和汽機車排放的廢氣中，懸浮微粒是肺細胞突變的重要原因。
3. 吸煙：
- 包括二手煙，煙品中的焦油和致癌物質會直接損害肺部組織。
4. 遺傳因素：
- 如果家族中有人罹患肺癌，個人罹病的風險會提高。
症狀易被誤當感冒
高敏敏提醒，當出現以下症狀時，應提高警覺：
- 長期咳嗽
- 食慾不振
- 體重下降
- 易疲倦
- 胸痛
- 呼吸急促
3種食物防肺腺癌
高敏敏建議，如果要預防肺腺癌，應該吃以下食物：
- 地中海飲食：多攝取蔬果、健康油脂和全穀類，能抗發炎、增強保護力。
- Omega-3食物：如三文魚、鯖魚和亞麻仁籽，有助於保護細胞健康。
- 大豆製品：大豆異黃酮具有抗氧化和抗發炎的作用，能減少致癌風險。
小心3大致癌食物
另外，亦建設儘量避免吃以下食物：
- 加工肉與內臟：高脂肪和鹽分，長期攝取會增加肺腺癌和慢性病的風險。
- 啤酒和蘋果酒：含有高致癌物，可能誘發癌變。
- 高鹽飲食：增加發炎反應和血壓負擔。
除了飲食外，亦可以透過以下方法預防肺腺癌：
- 遠離空氣污染：避免長期暴露於汽車廢氣和油煙。
- 戒煙或減少吸煙：煙品中的致癌物是最大危險因子。
- 佩戴口罩：在空氣品質不佳時主動防護，建議使用專用的PM2.5口罩。
- 養成運動習慣：促進肺部循環，增強身體抵抗力。
- 定期健康檢查：尤其是有家族病史或高風險的族群，建議安排低劑量電腦斷層檢查。