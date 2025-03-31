不吸煙也會患肺癌？1類人風險增5.9倍 營養師教吃5種食物遠離肺癌

肺癌是香港十大癌症的「頭號殺手」，患者大多數是吸煙人士，但沒有吸煙的人士也不容掉以輕心。有營養師指出，肺癌患者之中也有很多不吸煙的人士，各種生活習慣或置身的環境也很有可能會增加肺癌的風險，甚至有1類人的基因風險更增至5.9倍。不過，營養師列出有5種食，可以預防癌症。