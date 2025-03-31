熱門搜尋:
香港國際七人欖球賽 網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-03-31 15:30:00

不吸煙也會患肺癌？1類人風險增5.9倍 營養師教吃5種食物遠離肺癌

分享：
不吸煙也會患肺癌？1類人風險增5.9倍 營養師教吃5種食物遠離肺癌

不吸煙也會患肺癌？1類人風險增5.9倍 營養師教吃5種食物遠離肺癌

adblk5

肺癌是香港十大癌症的「頭號殺手」，患者大多數是吸煙人士，但沒有吸煙的人士也不容掉以輕心。有營養師指出，肺癌患者之中也有很多不吸煙的人士，各種生活習慣或置身的環境也很有可能會增加肺癌的風險，甚至有1類人的基因風險更增至5.9倍。不過，營養師列出有5種食，可以預防癌症。

6大危險因素易患肺癌

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，沒有吸煙習慣的人為甚麼會罹患肺癌呢？她列出以下是吸煙以外患肺癌的危險因素：

1. 肺癌家族史

  • 若家庭中有成員罹患肺癌，則個人可能屬於高危族群。無論是遺傳基因還是生活在相同的致癌環境，都需提高警覺。

2. 基因變異

  • 華人群體中，肺腺癌與YAP1變異基因有顯著關聯，特別是女性的罹患機率是正常基因的5.9倍。建議有家族病史的人定期進行健康檢查。

3.長期接觸致癌物

  • 長期暴露在柴油廢氣、石綿以及重金屬(如鉻、砷)環境中，罹癌機率會顯著增加。肺部有慢性病變的朋友更需留意。

4. 吸煙與二手煙

  • 吸煙者的肺癌風險高達30倍，即使是吸二手煙，風險也會增加30%。為了健康，遠離煙草是必須的。

5. 烹調油煙

  • 烹調油煙是廚房的隱形殺手，高溫炒菜和油炸會釋放大量致癌物質，可能是女性罹患肺癌的重要原因之一。建議使用排油煙機，並減少油炸烹調方式。

6. 污染源懸浮微粒

  • 工業廢氣、車輛尾氣及石化燃料等釋放的懸浮微粒(PM2.5)被列為第一級致癌物。若居住在空氣污染嚴重的地區，建議常開空氣清淨機，外出時佩戴口罩以減少風險。
adblk6
肺癌為香港最常見癌症｜症狀/治療/存活率/預防方法（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜甚麼人較易患上肺癌？（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌有甚麼症狀？（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌有甚麼症狀？（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌治療方法（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌相對存活率（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌預防方法（am730製圖） 肺癌為香港最常見癌症｜肺癌預防方法（am730製圖）

5種食物預防癌症

營養師高敏敏亦提醒，飲食上的控制也相當緊要，有效降低癌症的風險。她提醒大家要避開3種致癌飲食，並指出有5種食物屬預防肺癌必吃的食物。

增加肺癌風險的飲食

  1. 少吃紅肉與加工肉品：例如火腿和煙肉已被列為一級致癌物，紅肉如牛肉和豬肉則為第二級A類致癌物。
  2. 遠離飽和脂肪和精緻糖：攝取過量飽和脂肪酸與肺癌風險密切相關，精緻糖會使身體長期處於發炎狀態。
  3. 縮短烹調時間，拒絕高溫烹調：避免以油炸、燒烤和煙燻等高溫烹調方式，以免產生致癌物質，並建議多用蒸煮和燉煮方式。

防肺癌必吃食物

1. 植化素：

  • 有助抗氧化，並可以消除自由基，抑制癌細胞的分裂。對於減緩身體發炎十分重要的營養素。
  • 食物來源：各色蔬果。

2. 膳食纖維：

  • 促進腸道健康，提升免疫力，降低罹癌風險。
  • 食物來源：菇類和深綠色蔬菜。

3. 天然β-胡蘿蔔素：

  • 轉化為維他命A，有助於修護黏膜，強化肺部防護力。
  • 食物來源：紅蘿蔔和南瓜。

4. Omega-3：

  • 多元不飽和脂肪酸能有效降低發炎症狀，維持免疫系統正常運作。
  • 食物來源：魚油、藻油和堅果。

5. 天然維他命A：

  • 能提升免疫力，促進膠原蛋白生成，強化肺部結締組織。
  • 食物來源：番石榴、車厘子和紅莓。

高敏敏建議，透過天然食物攝取最佳營養素，不過，切忌一次攝取過多，適量為宜。建議選擇正確的食物，養成良好習慣。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能