不吸煙也會患肺癌？1類人風險增5.9倍 營養師教吃5種食物遠離肺癌

肺癌是香港十大癌症的「頭號殺手」，患者大多數是吸煙人士，但沒有吸煙的人士也不容掉以輕心。有營養師指出，肺癌患者之中也有很多不吸煙的人士，各種生活習慣或置身的環境也很有可能會增加肺癌的風險，甚至有1類人的基因風險更增至5.9倍。不過，營養師列出有5種食，可以預防癌症。
6大危險因素易患肺癌
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，沒有吸煙習慣的人為甚麼會罹患肺癌呢？她列出以下是吸煙以外患肺癌的危險因素：
1. 肺癌家族史
- 若家庭中有成員罹患肺癌，則個人可能屬於高危族群。無論是遺傳基因還是生活在相同的致癌環境，都需提高警覺。
2. 基因變異
- 華人群體中，肺腺癌與YAP1變異基因有顯著關聯，特別是女性的罹患機率是正常基因的5.9倍。建議有家族病史的人定期進行健康檢查。
3.長期接觸致癌物
- 長期暴露在柴油廢氣、石綿以及重金屬(如鉻、砷)環境中，罹癌機率會顯著增加。肺部有慢性病變的朋友更需留意。
4. 吸煙與二手煙
- 吸煙者的肺癌風險高達30倍，即使是吸二手煙，風險也會增加30%。為了健康，遠離煙草是必須的。
5. 烹調油煙
- 烹調油煙是廚房的隱形殺手，高溫炒菜和油炸會釋放大量致癌物質，可能是女性罹患肺癌的重要原因之一。建議使用排油煙機，並減少油炸烹調方式。
6. 污染源懸浮微粒
- 工業廢氣、車輛尾氣及石化燃料等釋放的懸浮微粒(PM2.5)被列為第一級致癌物。若居住在空氣污染嚴重的地區，建議常開空氣清淨機，外出時佩戴口罩以減少風險。
5種食物預防癌症
營養師高敏敏亦提醒，飲食上的控制也相當緊要，有效降低癌症的風險。她提醒大家要避開3種致癌飲食，並指出有5種食物屬預防肺癌必吃的食物。
增加肺癌風險的飲食
- 少吃紅肉與加工肉品：例如火腿和煙肉已被列為一級致癌物，紅肉如牛肉和豬肉則為第二級A類致癌物。
- 遠離飽和脂肪和精緻糖：攝取過量飽和脂肪酸與肺癌風險密切相關，精緻糖會使身體長期處於發炎狀態。
- 縮短烹調時間，拒絕高溫烹調：避免以油炸、燒烤和煙燻等高溫烹調方式，以免產生致癌物質，並建議多用蒸煮和燉煮方式。
防肺癌必吃食物
1. 植化素：
- 有助抗氧化，並可以消除自由基，抑制癌細胞的分裂。對於減緩身體發炎十分重要的營養素。
- 食物來源：各色蔬果。
2. 膳食纖維：
- 促進腸道健康，提升免疫力，降低罹癌風險。
- 食物來源：菇類和深綠色蔬菜。
3. 天然β-胡蘿蔔素：
- 轉化為維他命A，有助於修護黏膜，強化肺部防護力。
- 食物來源：紅蘿蔔和南瓜。
4. Omega-3：
- 多元不飽和脂肪酸能有效降低發炎症狀，維持免疫系統正常運作。
- 食物來源：魚油、藻油和堅果。
5. 天然維他命A：
- 能提升免疫力，促進膠原蛋白生成，強化肺部結締組織。
- 食物來源：番石榴、車厘子和紅莓。
高敏敏建議，透過天然食物攝取最佳營養素，不過，切忌一次攝取過多，適量為宜。建議選擇正確的食物，養成良好習慣。