不單止有助骨骼健康 1種營養元素對心血管健康都好重要！

以為維他命D只對骨骼健康有幫？其實它對心血管健康也十分關鍵，例如腎臟功能欠佳的病人，體內的維他命D水平通常較低，大幅增加他們罹患心臟血管疾病甚至死亡的風險。多項研究亦指出，適當補充維生素D，有助降低一般人及腎功能衰竭患者的心血管疾病死亡風險。

腎臟是身體的過濾器，負責將製造維他命D的原料送到腎小管進行轉化。但當腎臟功能受損時，送往腎小管的原料大幅減少，維他命D的製造量也隨之下降。此外，腎功能欠佳也會讓捕捉維他命D的蛋白質經尿液流失，令物質難以進入腎小管，導致維他命D生產量減少，進一步加劇維他命D缺乏的狀況。

增多種疾病風險

維他命D嚴重不足會大幅提高罹患多種疾病的風險，除了骨質流失之外，更可引發心臟衰竭、心肌梗塞及腹主動脈瘤等嚴重的心血管疾病。多項研究均顯示，低維他命D是心血管疾病及糖尿病等疾病的風險相關，例如美國一項針對1.8萬名男性的對照研究便發現，維他命D偏低的男性比攝取量足夠的男性更容易發生心肌梗塞。

因此，適當補充維他命D，或可幫助改善血管內皮功能、調節血壓，對心血管健康有正面助益，特別是腎衰竭患者無法有效製造及留存維他命D，更需要留意攝取量，並且要避免攝取過量導致高血鈣症。