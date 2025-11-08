不必開胸、不必繞道！客製化支架治療主動脈弓部瘤更安全

門診追蹤發現主動脈弓部瘤達6.2公分，緊鄰三條通往腦部及左右手的頸部分支，不適合一般的胸主動脈支架及頸部動脈繞道手術，及危險性較高的傳統開胸手術，經醫療團隊謹慎評估建議，使用客製化開窗支架治療，術後恢復良好。

80歲曾老先生，有高血壓與慢性腎臟病等病史，曾罹患降主動脈瘤及腹主動脈瘤，接受胸、腹支架置入及開放式腹主動脈置換手術。

主動脈瘤導致心血管破裂、猝死 年紀大、吸煙、三高都是風險

臺北榮總心臟外科主治醫生陳沂名指出，主動脈瘤及主動脈剝離造成主動脈破裂是心血管猝死中排名第四的疾病。在所有主動脈疾病中，又以主動脈弓部瘤最複雜，因為主動脈弓部上方有通往腦部的三個重要分支，一旦出現弓部瘤，不僅有破裂危險，還會增加中風風險。主動脈弓部瘤為退化性疾病，好發於70歲以上男性、有吸煙習慣以及有高血壓、高血脂、高血糖「三高」病史的患者。

手術是治療唯一方式 客製化胸主動脈開窗支架手術風險更低

治療主動脈瘤，除了控制危險因子外，手術是唯一根治方式。陳沂名醫生指出，目前以微創主動脈支架置入手術為主流，但通常需先進行頸部繞道手術，來確保腦部血流暢通；如果患者條件不適合，則需採開放式手術切除並重建。

不過現在有「客製化胸主動脈開窗支架」可以造福更多患者。陳沂名醫生解釋，客製化胸主動脈開窗支架能依據每位患者獨特的主動脈形狀、走向、個別頸部分支動脈的大小、角度客製化設計。

執行方式是從鼠蹊部進入，在X光導引下置入適當位置，支架釋放後再將三條較小的覆膜支架分別置入頸部三條分支動脈，即可有效隔離動脈瘤預防破裂，並保持頸部血流暢通，降低中風風險。

與傳統手術需20公分開胸傷口相比，客製化胸主動脈開窗支架手術僅針孔小傷口，手術風險更低、術恢復更快，住院期短，高齡與高風險患者更安全。